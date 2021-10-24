自由開講》陳下台，顏就上台嗎？國民黨可別高興太早！

林維治

這次陳柏惟被罷免成功，能代表誰成功？誰失敗嗎？以這樣些微票數的差距達到罷免門檻，若明天再辦一次陳柏惟與顏寬恒的立委選舉，誰敢保證顏一定選勝且陳必敗？而這一點也可反證出，現今罷免制度設計的荒謬。

沒有一位政治人物是完美的，陳柏惟當然也有個人品格、問政品質可被檢討及該被檢討之處。但這次的罷免過程中，有從陳柏惟身上驗證出，國會議員層次等級之議題的大是大非嗎？國民黨主席朱立倫說，罷免結果是民主的勝利。本人倒認為，此次罷免不是民主的勝利，而是民主成功地被操弄，且過程中也可看出，國民黨的民主還在原地踏步、停滯不前。



國民黨身為台灣的最大在野黨，卻頃全黨之力，想拉下小黨的唯一國會議員。過程中，沒有嚴以律己、推己及人的民主思辨，到處充斥著黨國舊時代的惡質選舉文化，讓政黨利益凌駕民主之上，還敢恥言這是民主的勝利。

請繼續往下閱讀...

顏寬恒>年紀輕輕，不到二十歲就結婚，這件事若發生在一般台灣年輕人身上，在毫無個人累積的經濟基礎下，生活一定會過得相當簡約，甚至陷入困頓。但顏卻是含著金湯匙出世，從小到大不知窮困為何物，「年紀輕輕就懂得如何當在地人民的主人」！

我感到納悶的是，顏先生的生命過程中，有哪些經驗是可提供他處理政務當參考，讓他成為一位優秀的國會議員？他要如何體驗與他同時代的台灣年輕人所面對的挑戰？更遑論提出有效的解決對策？

國民黨也不要高興得太早，你們來自外部的嚴酷挑戰，才正要開始。未來在台灣的大型選戰中，不只台灣人民，歐美的民主陣營也會開始檢驗貴黨對台灣的忠誠度，美國前國務卿萊斯女士已經在日前打響了第一炮，未來的檢驗也會一波接著一波，你們要有心理準備。

過去歐、美民主陣營，尤其以美國為主，或基於經貿因素，想利用中國的廣大市場與廉價的勞工。或基於戰略需求，想聯中制蘇等，而在亞太地區，維持戰略模糊的策略。但中國近年來的圖霸野心，已逼得美國不得不做戰略調整，一步步地往戰略清晰目標前進，誰是戰略夥伴？誰是戰略威脅？清清楚楚！此刻，對文明世界來說，已不只是親美與親中的選擇，而是民主與反民主的選擇；是要選擇走文明的道路？還是要選擇與野蠻的戰狼共舞？

本人認為，「國民黨如何定義台灣與中華人民共和國的關係？及台灣人民如何看待定義台灣與中華人民共和國關係後的國民黨？」是美國從戰略模糊策略，走到戰略清晰策略的「最後一塊拼圖」。要釐清台灣與中華人民共和國關係的第一步就是—請中國國民黨公開對著台灣人民及對岸的中國人民大聲回答：「台灣屬於中華人民共和國嗎？」

（藥師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法