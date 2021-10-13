自由開講》蔡總統的四個堅持：2007年以來對北京最強硬的國慶演說

邱志偉

蔡總統在這次國慶演說提出四個堅持，明確宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這已有別於過去總統常說的：「正視中華民國存在的事實」，而是直接上升到兩岸目前是兩個主權國家的概念，是1999年李登輝總統兩國論的升級版，更是繼陳水扁總統在2007年國慶演說的：「台灣與中華人民共和國是兩個互不隸屬、各自獨立的國家。」宣示之後，對北京最強硬的國慶談話。同時，不製造美中與台海的緊張衝突，這證明了民進黨在對外政策上已趨成熟。

蔡總統四個堅持：「中華民國72年、兩岸兩國、台灣前途決議文2.0」

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民進黨自創黨以來，一直都對中華民國圖騰存有芥蒂。始終找不到正確應對中華民國的方式，所以蔡總統時而以「這個國家、我們國家」稱之，這絕非不認同自己國家，而是蔡總統仍在找尋最佳的定位與切入點。

在陳總統時期，是將中華民國與台灣結合，讓中華民國融入台灣的歷史進程，台灣才是根本名稱，中華民國是在進程中的一個符號，就跟許多國家可能每百年會更換的年號一樣。但蔡總統的做法不同，她是將中華民國與台灣的歷史結合，自中華民國中央政府於1949年12月7日宣布遷往台北之後，中華民國就正式與台灣的命運休戚與共。

蔡總統說：「此時此刻的中華民國，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中。」1949年後，台灣經歷過韓戰、八二三炮戰、九六台海危機，每次的考驗與其說是中華民國在捍衛台灣安全，倒不如說是對岸中共政權為終結內戰而欲犯台。（資料照）

蔡總統說：「此時此刻的中華民國，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中。」1949年後，台灣經歷過韓戰、八二三炮戰、九六台海危機，每次的考驗與其說是中華民國在捍衛台灣安全，倒不如說是對岸中共政權為終結內戰而欲犯台。所以，是「台灣在守護中華民國的命運，延長中華民國的國祚」。然而此刻，台灣再度面臨嚴峻比前述危機還巨大的挑戰，這絕不是大內宣，而是要呼籲國際社會正視台灣的安危。

對照扁政時期，陳總統多次在國慶文告中呼籲國際社會應正視北京擴張的野心，國際社會罕有正視，甚至曲解為挑釁行為。但我們看到當蔡總統於今日做出「72年最複雜局勢」的宣示時，國際社會在經歷中共近年戰狼外交、軍機百架繞台後，已願意豎耳傾聽，正視台灣安全的重要性，這也是蔡總統必須得要拉高分貝的關鍵。

此外，蔡總統還很特別的將「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」兩者並列，換言之，總統不但在這份國慶文告中提及「兩岸兩國」的事實現狀，同時又將民進黨台灣前途決議文中「台灣前途必須由台灣人民決定」，提升至「中華民國台灣的前途」須遵循勸全體台灣人民的意志。

在陳總統時期，是將中華民國與台灣結合，讓中華民國融入台灣的歷史進程，台灣才是根本名稱，中華民國是在進程中的一個符號，就跟許多國家可能每百年會更換的年號一樣。（資料照）

「兩岸兩國」的事實現狀，搭配中華民國72年來，兩者搭配其實就是當年兩國論的原意精神，同時把李登輝當年必須在兩國前面加入的「特殊」兩字去除，明白宣示兩岸現狀就是兩個互不隸屬的主權國家。

但更重要的是，攸關中華民國台灣的前途，須遵循全體台灣人民意志，一方面，聽起來跟民進黨台灣前途決議文類似，但其實不然。蔡總統已將中華民國的變更，納入了台灣人民意志當中，換言之，蔡總統也是在對北京當局喊話，「總統任內，即便修憲也不會修改國號」。用另一種方式表達對憲法與國號的尊重，堪稱這次演說中十分特殊之處。

蔡總統的四個堅持：美國默許、中國克制

任何演說或政策文告當中，說了什麼、沒說甚麼都很重要。習近平在辛亥演說不提對台動武，但仍提一國兩制。蔡總統首次提到兩岸兩國，明白強調兩岸屬於互不隸屬的主權國家，但也同時表態會堅持中華民國的前途須由台灣人民意志決定，若中國政府聽得懂，就能明白蔡總統是宣示不會變更中華民國的憲法與國號。

從蔡總統演說之後，美方沒有出言反對國慶演說宣示，默許兩岸兩國的論述，是台美關係穩進成長的象徵。同時中國除了例行謾罵之外，暫無特別行動，仍屬克制。蔡總統在今年元旦演說都還未有相類似的論述，但到雙十國慶的突破性宣示，甚至提出了對北京最強硬的國慶演說，但又能不讓美中雙方衝突，這次演說是民進黨邁入第13年的執政以來，在歷史高度上提升至新的層次。

（立法委員）

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