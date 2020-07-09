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自由開講》寄居中華民國體制的困境浮現

2020-07-09 14:10
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陳慶坤

這陣子，民進黨開始面臨蔡英文總統第二任的壓力。1. 考、監委員提名的風波；2. 釣魚台主權問題的挑戰；3. 司改陪審制與國民法官的爭執。這三件事看似不相干，但確實是環環相扣在中華民國憲政體制下的荒謬與困境。

民進黨寄居在中華民國體制下，是早期前輩不希望走激烈的革命手段，寧可採取體制內改革「寧靜革命」的理想。只是絕對的權力使人絕對傲慢、腐化，過去民進黨所編織的普世價值——民主進步，卻在逐漸崩潰、消失。原因是，既然全面執政，又寄居中華民國體制下，就會逐漸酣豢在這個權力架構，培養出腐敗的癌細胞，在政策上陷入捉襟見肘、患得患失的窘境。

總統蔡英文。（資料照）

例如，釣魚台主權問題，謝長廷說：「釣魚台列嶼主權我們是不會退讓的，我們堅持主權屬於台灣。台灣現在是中華民國，是一體的，所以說主權屬於中華民國也不衝突。」雖然是事實的描述，但是真不衝突嗎？問題是，只要與中華民國掛勾，那麼民進黨的官員，就必須說些違心之論，企圖為自己寄宿在中華民國體制內找到合理的藉口。那不就是通往中華人民共和國之路嗎？導致那些見縫插針的統派隨時可以攻擊民進黨政府「護漁不力」？

李登輝在《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》一書中，提出了他對釣魚台的看法，並強調「釣魚台列嶼不歸屬台灣，這是毋庸置疑的事實。」他還說2000年民進黨取得政權後，把釣魚台列嶼列入宜蘭縣頭城鎮裡，「再也沒有比這更愚蠢的事了！」這樣的豪氣、見識、膽量，請問民進黨諸公頓悟到什麼？

至於考、監委員提名的風波，司改陪審制與國民法官的爭執，一樣都是陷入在這樣思考辯證的荒謬與困境。逐漸崩潰的民進黨不是中國國民黨造成的，是歷史無情的巨輪不斷向前輾壓的結果，民進黨是否步上國民黨的後塵被台灣人淘汰，是值得觀察的。

只是，目前時代力量或台灣基進黨羽翼不豐，民進黨的失誤可能造成國民黨的復辟成功，這將不是台灣人所樂見。

「不忘初心，念茲在茲，如履薄冰！」正是民進黨要誠實面對的自我，不要學中國國民黨繼續玩一些欺騙的政治手腕。

（大學助理教授）

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