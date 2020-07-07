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自由評論網 > 言論

社論》司法改制不急於臨時會過關

2020-07-07 05:30
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宜蘭地方法院模擬參審法庭。（資料照）

台灣的司法審判制度必須改革，是二十多年來的老議題，最近出現火熱場面。

蔡英文執政的府院黨為落實總統宣示的「國民法官制度一定要在四年內上路」支票，決定近日在立院臨時會就此完成立法。不過，蔡政府提出的規劃，國會在野黨都有異議，對人民如何具體參與審判，有各自的版本。同時，關心司法改革的團體群聚國會周邊，提出「兩不一要」：不要排除陪審制，不要在臨時會倉促通過法案，並要求公開辯論；十幾個本土社團日前也聯名聲援。

各方爭議中，司法需要改革，是毋庸置疑的社會共識，引發爭辯的具體議題是，審判制度如何改革。台灣司法必須改革，具體反映於民意，民調顯示，民眾認為司法公正的不到四成，法官公信力四成五，六成六不滿意司法改革成效，八成二覺得不會受到公平裁決。整體來說，五成八民眾認同「台灣司法是『有錢判生、無錢判死』」。司法體制的社會觀感不佳，許多人都記憶猶新，蔡英文二○一六年首任總統就職提到司法改革，獲得人民的掌聲最響亮。

司法既須改革，在審判制度中引進人民參與，也就順理成章，從一九八七年起，各方即多所主張研議，惜都未成事。在眾多關切焦點中，以法官貪污、政治介入與社會脫節最受詬病。引進人民參與，主要即亟思對此有所改變。不過，對於人民參與，究竟經由何種方式、參與程度、適用案件、與職業法官互動，各方見仁見智。於是，從較早的觀審制，到陪審制，由人民陪審員認定有罪後、經法官量刑，即分工審判；或參審制，由國民法官與職業法官合審合判；陪審與參審，多年爭辯不休。

如今，官方所提版本，名為「國民參與刑事審判法草案」，採取以參審制為主的「折衷」，排除陪審制的基本要素，引發不小爭議；國會民進黨團打算更名「國民法官法草案」，以跳脫參審、陪審的爭論僵局。但改名只是換湯不換藥，在野黨、民間及司改團體很難買單。

完全執政的民進黨也因此面臨誠信檢驗。一如同樣即將在臨時會審查的考試院、監察院人事案，以往在野時，民進黨主張廢除考、監兩院，如今主政，卻照樣提名、提滿，人選還出現諸多爭議。無獨有偶，審判改制亦然；「修訂刑事訴訟法規，建立『陪審』制度」明載於民進黨一九九九年的「行動綱領」第二十八條；二○一二年，民進黨團也主張陪審制度。兩相對照，昨是今非，在野主張與執政作為兩個樣，要有清楚而明顯的道理，才能服眾。

就實務而言，審判改制本質上既為改革職業法官的公信力問題而起，相對可減少法官貪污、政治介入及與社會脫節的陪審制，就不宜被排除；各方要求把陪審制納入一併試行，著眼在此。美國應是範例，聯邦憲法第三條明訂所有刑事訴訟被告有權要求實行陪審團制度，實施兩百多年來雖存在各種批評，也曾有一九九○年代辛普森（O. J. Simpson）之類極具爭議的案件，但人民對陪審制的信任仍高於律師、法官、國會、聯邦最高法院。同時，全球實施陪審制五十二國，包括鄰近的香港，一八四五年起就實施陪審制，何以一百七十五年後台灣還不給它試行的機會？

事實上，經過多年辯論，引進參審與陪審的優缺點，各方已有定見。陪審制雖有諸多優點，但各國曾出現的成本偏高、隱私與洩密、利益爭奪、預設立場、外力左右等問題，在人情社會的台灣如何降低，制度設計須預為周全設想。參審制雖狀似折衷，但「拼裝車」開起來也可能四不像；況且職業法官與國民法官互動，「威權效應」或使「合作」美名，淪為拉人民「背書」之實。

陽光底下沒有完美的事物，一如民主，只要是人為的，必不完美，參審及陪審制亦皆然。審判制度的改變，基本上是一種體制改革，自須在參考引進外來制度時，做出適合國情及社會狀況的調整採行。如今，蔡政府有其版本，民眾黨與國民黨支持兩制並行，時代力量主張唯一陪審制；場外民間團體也反對排除陪審制、主張一併試行。主政者可恃其國會多數，在臨時會強行闖關，這是下策；也可以誠意協商，擇善修正過關。但改制事關重大，在未有共識且未能說服溝通之前，事緩則圓，交由國會正常會期討論審議，才是上策。

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