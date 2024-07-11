自由開講》國會擴權的陷阱：藍白共謀 罷免門檻之戰

◎二弄

近日，藍白陣營聯手強推「國會擴權法案」，引發罷免聲浪滔天。國民黨急忙修正選罷法，提高罷免門檻，並強調這些改動立即生效，無疑是火上澆油，讓基隆市長謝國樑的罷免案更加火熱。國民黨雖然策略調整，宣稱不再動門檻，但改為要求罷免連署需附上身份證影本，其實是換湯不換藥，增加了人民行使罷免權的難度。

國民黨急忙修正選罷法，提高罷免門檻，並強調這些改動立即生效，無疑是火上澆油，讓基隆市長謝國樑的罷免案更加火熱。（資料照）

憲政秩序的暗潮

就在朝野立委為選罷法修法爭鋒相對之時，另一部足以撼動憲政秩序的修法草案，悄然進入院會審查。國民黨立委翁曉玲再度挑戰憲政底線，提出「憲法訴訟法修正草案」，要求未來憲法法庭在行使職權時，必須有十位以上大法官共同參與審議。然而，大法官僅有十五人，十月底更有七位任期屆滿，若藍白立委比照目前在立院程序委員會中，阻擋大法官人事同意權案，憲法法庭將因法定人數不足，全面癱瘓。

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國民黨立委翁曉玲再度挑戰憲政底線，提出「憲法訴訟法修正草案」。（資料照）

利用民主之名，行毀憲之實

這種操作手法無疑是利用民主的名義，實際上傷害民主。中共一向以蠶食鯨吞的方式侵蝕台灣的自由民主憲政，而藍白兩黨的行徑，無異於加速這一進程。在這種情況下，有識之士只能通過法律和程序上的努力，奮力抵抗，希望通過論述與抗爭喚醒民意，捍衛台灣的民主。

根據最新數據，2023年台灣的罷免案數量較前一年增加了30%，顯示人民對於現任官員的不滿情緒正在上升。這一趨勢應該引起立法者的重視，調整政策，以更好地反映民意，而不是試圖壓制它。根據《中華民國選罷法》規定，目前罷免案需經過至少10%的選民連署，然後再進行投票。這樣的門檻已經不低，再進一步提高只會讓民眾更加反感。

罷免門檻：是保障還是枷鎖？

罷免制度本是民主社會的一項重要機制，讓選民可以在官員不稱職時行使罷免權。然而，國民黨試圖提高罷免門檻，無疑是在民主制度上設置枷鎖，阻礙人民行使其基本權利。根據《自由時報》的報導，目前基隆市長謝國樑的罷免案已經獲得超過15%的選民連署，顯示出民眾對於現任市長的不滿。若此時修改罷免門檻，將無異於剝奪人民的正當權利。

此外，國民黨提出的要求連署須附上身份證影本，更是增加了連署的難度，間接阻止了人民行使罷免權。這種做法無疑是在打壓人民的聲音，違背了民主的基本精神。

憲政風暴：未來的憲法法庭危機

翁曉玲提出的「憲法訴訟法修正草案」同樣令人擔憂。憲法法庭是保障憲法實施的重要機構，其職權的行使不應受到人數限制的影響。若此修正案通過，未來憲法法庭將因人數不足而無法正常運作，這將對台灣的憲政體制造成嚴重打擊。

根據最新數據，台灣憲法法庭每年處理的案件數量約為100件，其中包括許多重要的憲法解釋案件。若憲法法庭因人數不足而無法運作，這些案件將無法得到及時處理，進而影響到全國的法治秩序。

民意的力量：選票的意義

面對這些挑戰，唯一能夠阻止毀憲亂政的，正是人民的力量。選民應該在選舉中用選票表達自己的意見，讓那些試圖剝奪人民權利的立法者明白，他們的行為將會受到制裁。根據2020年的選舉數據，台灣的選民投票率達到了75%，這顯示出人民對於政治的高度關注。未來的選舉中，選民應該繼續保持這種熱情，用選票捍衛自己的權利。

總結來說，藍白陣營的行徑無疑是在挑戰台灣的民主制度。他們試圖通過提高罷免門檻和修改憲法訴訟法，來削弱人民的權利，這種做法必須受到譴責。希望有識之士能夠站出來，通過法律和程序上的抗爭，捍衛台灣的民主，讓這些試圖毀憲亂政的行徑無法得逞。

（作者從商）

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