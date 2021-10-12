自由開講》「會展王國」急需國際活水！

張光球

台灣因國人警覺性高，知道新冠病毒的高危險性，配合政府自我防疫做足準備，使得這一波疫情已逐漸趨緩，國慶連假的報復性出遊即可印證。然而，當國內疫情獲得控制得同時，有部分產業從去年至今，仍在等待政府對國門的管制能有進一步鬆綁措施，因為他們真的快撐不下去了，其中會展產業的衝擊最大。

圖為會展產業示意圖，圖與本文無關。（資料照）

去年台經院針對國內服務業因新冠疫情影響程度的調查顯示，會展、旅遊和運輸所受的衝擊最大，皆為最糟的-3分。疫情以來，筆者經常和會展業者聯絡，以了解他們如何應對疫情，維持公司營運。今年與去年相比業者反應最大的不同在於，不少與會展直接或間接有關的業者已有歇業打算，因為政府持續補助企業固然好，但如果國門無配套解禁，即使今年第四季政府仍對企業補助，明年公司營運還是難以撐住。

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究其原因，我國會展產業是國際導向，在國貿局、貿協和業者多年共同的耕耘下，實力早已享譽各國，所以國門一日不開，一日無用武之地，最為困擾國內業者之處，莫過於回國或來台者須近乎一個月的檢疫規定。試問，有多少企業能經得起人力，時間，和經費上的耗費。日前，在一國際視訊會議的場合中，一群會展業者私下表示，企業不能完全靠政府的補助生存，所以已有中小型的飯店吹熄燈號，裝潢公司處於半休業狀態，會展公司精簡人力，旅行社改為進口啤酒販售，運輸行業轉賣蔬果，大家都在苦撐待變，為的就是能等到國門打開的那一天，但期待越大失望也越大，一旦歇業其影響面不容忽視。

巧婦難為無米之炊，我國會展實力再強，亦需有市場展現實力。醫界一再提醒我們，人類要有與新冠病毒共存的心理準備，台灣自然不例外，當新加坡和丹麥等國，已做出與病毒共處的決定，經濟與防疫並行，就可知道許多國家也撐不住了。我國疫苗陸續到位，防疫指揮中心應該考慮，在國內兩劑疫苗覆蓋率達五成以上，醫療資源足以應付後續確診人數的條件下，比照他國的開放措施，讓會展業者有時間上的期待和準備。會展素有經濟火車頭之稱，如果會展產業大幅縮水，短時間內無法快速恢復，勢必影響台灣在國際市場的發展，所以政府相關單位應該審慎思考開放國門的政策。

（中華民國展覽暨會議公會教育召集人，致理科技大學副教授）

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