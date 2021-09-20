自由開講》回應投書：解鈴重點是「台灣」這個被繫鈴的人！

野風

20日自由開講「解鈴可能還須美國這個繫鈴人！」個人完全不同意。以下是我的看法。

無論如何更改代表處的名字，都是美國抗中的一種策略，從來不是美國為台灣人「獨立國家」的著想。美國一直秉持「不同意台灣獨立」、以及「一國中國政策」，現在如此，將來也如此。台灣很多人納悶中美關係如此、世界反中已是大勢所趨，為什麼美國不快刀斬亂麻，乾脆承認台灣主權並建交，讓台灣進入聯合國？套句台諺：卡早睏卡有眠！

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陳慶坤先生大文，奇怪日本投降，麥帥卻派「中華民國蔣介石代表受降，並進入台灣」，而非美國。其實這一點不奇怪。戰後亞洲各原殖民國家，紛紛都得到獨立，但唯獨美國一開始就認為台灣是她的「禁孌」，講白一點就是殖民地或托管地，所以處裡有所不同。五十年代暫時扶持蔣政權，門面是中華民國，其實只是藉以對抗共黨。六十年代後，中華人民共和國力量崛起，並可以幫助停止越戰、也增強抗俄力道，美國立即轉向支持中華人民共和國，在外交及聯合國地位，完全取代台灣，成為世界唯一的中國。但在「台灣關係法」下，台灣不被併入中國，因為還是美國的「禁孌」，怎可落入中國手裡？

台灣政治逐漸民主化，美國始終坐山觀虎鬥，眼看國民黨逐漸背離主流並走向「和解」、「與中國統一」，民進黨放棄獨立、走向維持現狀，美國真是樂在心裡，因為台灣始終在她的掌控之中。既是殖民地或託管，怎可能讓你獨立？

然則美國一向標榜民主，如果台灣民意讓中國國民黨得票率在5%以下，台灣人有八成「希望自己真正獨立成為國家」，並成為世界上195個國家中最後一個加入聯合國的成員（梵蒂岡除外），而為了不違反「一國中國」的主流政策，將採用「台灣」為國名，此時全世界都了解台灣人民強烈的要求，美國必然不得不同意。這關鍵是被繫鈴的人，強烈主張「我不想再被繫鈴」，而不是美國這個最初繫鈴的人。

解鈴重點是「台灣」這個被繫鈴的人！（美聯社）

然則美國很放心這狀況是不會發生。只要看「中國」國民黨的政黨票還有5百萬票以上，對國民黨發起的公投努力支持（特別是美豬）、中間選民害怕戰爭的威脅，拒絕談獨立，而台灣本身對「華航」、「中華職棒」、「中油」、「中華郵政」、「中鋼」及「中華台北」這些China的稱呼毫無所謂，對五星紅旗的飄揚、共諜輕判、退將聽訓北京、高薪又唱和中國的容忍，這種情形下，美國人民會說，「台灣人既然喜歡繼續繫鈴在中國身上，我們為甚麼要那麼雞婆去解鈴呢？」

（退休醫生）

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