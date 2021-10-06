漫遊藝術史》當藝術史遇到城市（上）

中世紀的歐洲，為了貿易或朝聖，有製作地圖的需求，至今有少數幾張「世界地圖」（Mappa Mundi）流傳於世。

張琳

城市或都市，本身就是一門學問，數十來年，各國都有所謂「都市學」（Urban Studies，或作「都市研究」）的誕生；甚至以自己的城市而命名的學問，像是「台北學」、「竹塹學」、「台南學」等等。在西方學術建置的過程中，與都市有關的專門學科（disciplines），也非常多元。首先當然是「地理學」這個大家族，其中的分支─「都市地理學」和「文化地理學」，百年來考察都市的各個面向，為世人留下了豐厚的知識和日後跨領域研究的基礎。還有像是實作（practice）的建築系、都市規劃系、景觀設計系等等，乃直接在都市的實體空間裡，進行設計、施作。此外，歷史學門下的都市史（Urban History）則深探文獻、甚至加以考古，研究城市發展過程與人類文明（當地或全體）的關聯。藝術史的手足─「建築史」（History of Architecture） 著眼城市建築的形式，和形式所反映的價值系統。而經濟學、人類學與社會學，亦有「都市經濟學」、「都市人類學」、和「都市社會學」的專業分支，挖掘都市內部的經濟活動、文化邏輯與組織情形。

上述的學科，或是在其中穿針引線的跨領域理論，都為「城市」這門大學問提供了「解方」或「解釋」。「解方」指的是實作科系的貢獻，例如，都市規劃系提出了新的聚落規劃方案。「解釋」則是指人文社會學科所提出的觀察和討論。但是，仔細想想，都市環境若曾打動你我的心，往往是透過情感、主觀連結、文學或藝術表現，而非模組、樣態，或資料分析的形式。換句話說，文字與影像「再現」（represent）出的城市，更具有一種魅力，將我們和我們對城市的想像，更緊密的連接了起來。例如，閱讀楊索的《我那賭徒阿爸》，當中對於永和市井街坊的描寫，還有她隔著河流，遠眺台北城華燈初上的那份心情，真讓人體會到，城市形塑你我生命記憶的力道是如此之深。又例如，無數經典電影都取景紐約，無論是愛情片、劇情片、還是英雄系列。如此重複再現、加強觀眾記憶，還真讓人分不清自己腦中的紐約，哪些是一步一腳印所建立的認識？哪些又是電影情節為我建立的浪漫印象和重要意義（significance）？（1）

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的確，被再現過的城市，甚至有可能比城市實體本身更加複雜。而藝術史學科研究的城市，很大一部分就是這種「被再現過」的城市。首先，讓我們從再現城市最古老的一種形式─地圖─談起。中世紀的歐洲，為了貿易或朝聖，有製作地圖的需求，至今有少數幾張「世界地圖」（Mappa Mundi）流傳於世。英國Hereford 主教堂，就保留了已知最古老、最完整的Mappa Mundi【圖1】。這張幅員逾四尺的百科全書式地圖，以耶路撒冷為中心，描繪了天國景象、人間歐亞非三大洲、還有珍禽異獸，以及超過400座的城鎮。（2）多達400座的城鎮，該怎麼畫，才能一箭中的、讓人一看便知呢？地圖的作者們將每一座城市，以一個簡化的圖案來代表，像是城堡、主教堂、或陵墓。例如巴黎，在地圖上就以一座樓城來表示【圖2】。由於巴黎是當時歐洲最大的城市，又身兼神學重鎮，所以它的尺寸比地圖上其他城市來的大。這座「巴黎城」左右各有一座塔，塔頂四方平坦，可收瞭望與防守之效。兩塔之間以城牆聯繫、包圍，並設有城門。城門之後，是座更為高聳的建築物，突出、滿溢於整個城垛之上，頂端還有三座尖塔（pinnacles），更添巍峨。像這樣，用一個簡化成「城堡」的圖案，來代表一座城市，其實非常符合中世紀人們對於「城市」的理解。因為中世紀的「城」之所以為「城」，往往是由一個軍事要塞或王權據點做為核心，開始發展，而核心本身的建築，常有厚實的牆壁，由此綿綿不絕的牆壁框界出來的範圍，就是一座初步的「城」；（3） 或是後來人們常稱的「城堡」。讀者們可以試想台南的億載金「城」，實際上是築了高牆（外加壕溝），所圍出的一座城，並非其內有一座住商兼具的現代化「城市」。換句話說，「城」、「牆」、「堡壘」、甚至「城堡」的概念，在中世紀的理解中，是相當接近的。

【圖1】作者不詳，Hereford Cathedral Mappa Mundi，約1300年。小牛皮，1.58 × 1.33 公尺。Hereford Cathedral。

【圖2】巴黎。Hereford Cathedral Mappa Mundi局部（左下方）。

文藝復興時期，歐洲城市有了更多的發展。像是與東方貿易日盛，市場擴大，需要更多的市集空間。如果「城牆」代表了「城市」這個詞裡，「城」的部分；那麼「市場」就代表了「城市」這個詞裡，「市」的部分。還有貴族遷出莊園、遷入城市，其需求促進了城內各種新穎的建築。以及城市裡各種公會（guild）的誕生，讓城市成為專業知識和一手消息的交流地點，重要性漸漸浮現。義大利半島上的城市領主，更以耀眼的建築繪畫來自我彰顯，此舉讓藝術家本身、藝術家的作品、城市和城主的威名，獲得四贏。當藝術史遇到這段時期的城市，可以探究的題目更包含設計圖上的理想城市、城市建築的樣式、還有城市裡種種藝術贊助的行為。以前者為例，烏爾比諾公爵（Duke of Urbino, 1422-82）委任藝術家繪製了「理想城市」（Ideal City）的圖畫【圖3】，欲掛置在新建的宮殿之中。這張明亮寬敞的街景，有多筆線條融匯，消失點是中央圓形教堂半開的門。而各個屋頂和建物外牆上的樓層分隔線，其線條都可再向外延伸，組構成複雜的幾何形式。這反映了當時城市若要被視為「理想」，完美的幾何形式是不可或缺的。（4）

【圖3】作者可能為Piero della Francesca，Luciano Laurana或Melozzo da Forlì，The Ideal City，15世紀晚期。木板，60 x 200 cm。Ducal Palace, Urbino.

這篇文章中，我們探索了藝術史如何透過圖像，看待中世紀和文藝復興的城市。值得注意的是，藝術史學者不光是從地圖裡找到一段歷史，像是某條已經改名的街道，或是辨認方位和建築物（這固然是一個很大的樂趣）。更重要的是，藝術史學者將地圖視為一個特定文化下的視覺及工藝產物，有自身的物質和精神價值，不僅是某個地點或聚落曾經存在的紙本證據而已；其上的書寫或繪圖系統，更對其社會產生象徵意義。關於矯飾主義、巴洛克、和往後時期的城市，遇到了藝術史，又會如何？下集再續。

（1） W. J. T. Mitchell, Picture Theory （Chicago University Press, 1994）. 本書結論特別談到「再現」這個機制的詭譎之處。

（2）參見：https://www.herefordcathedral.org/mappa-mundi

（3） Richard Harris and Peter J. Larkham （eds.）, Changing Suburbs: Foundation, Form, and Function （New York: Routledge, 1999）, pp. 3-4.

（4） 傑洛米．布萊克（Jeremy Black）著，羅亞琪譯，《地圖上的城市史》（台北市：城邦，2016），頁30。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 當藝術史遇到城市（上）

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