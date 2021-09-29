自由開講》「塔綠斑」語言符號之操作計謀，不能以小事視之！

朱孟庠

高虹安立委對其出言「塔綠斑」「綠畜」「聖蟑士」在多方批評的壓下，才從拒絕道歉到勉強道歉，第一時間柯文哲更認為只是小事。「綠畜」是情緒性的字眼，太秀下限，本文不予回應。但「塔綠斑」一詞的稼接，恐是背後有計畫的陰謀，誰在背後操錯？運作分化社會？而高虹安只是無腦跟著叫，以「極權、恐怖」的符碼，稼接到綠營，此記號概念式的審判，意符就簡單地套在本土政府的頸項，也涵蓋在綠營身上，拿「聖蟑士」一詞顛覆嘲諷台灣獨立建國的聖戰，這是透過「符號學」操作，產生負面印記，背後有當代文化中語言學的論述，再透過媒體有步驟的傳播，那絕不是偶然，也不是一句戲謔醜化可以簡單帶過，背後是否有中共和統派組織性的在操弄？ 不能以等閒小事視之。

日前名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安（中）、名嘴黃暐瀚等人，大唱他填詞的「塔綠班」之歌，歌詞出現「綠畜」一詞引發爭議。（擷取自民進黨新竹市黨部）

對當代哲學涉略者都知道：瑞士語言學家索緒爾 （Ferdinand de Saussure） （1857-1913）被尊稱為結構語言學之父，對語言作為任意符號的原則，有系統的論述。他把語言視作一個系統，在系統之內的各個項目之間是互相關連的，是整齊有序的。結構主義先後被應用在人類學、精神分析、文化研究、文學批評與馬克思主義研究等各個領域。

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索緒爾認為語言的要素是符號，而符號又分為能指（signifer）與所指（signified）兩部份，能指是符號的音響形象（sound-image）在人們心理中造成的心理印跡；所指則是符號的音響形象所代表的意義，亦即是概念。能指（signifier），也叫做意符、符號具，在語言學和符號學的概念，是指一個有特定含義的記號（通常表現為聲音或圖像）能夠引發人們對特定對象事物的概念聯想。「能指」界定為符號的一種表現類型，是與所指（signified）相對應的概念。

索緒爾提出的概念中，「記號」（sign）是由「能指」和「所指」所構成。其中「能指」指的是一個符號的物質層，也就是記號中能被指定的物件；而「所指」指的是一個記號的定義層。將「能指」與「所指」結合在一起產生記號的過程，則稱為「指稱」（signification）。

能指是指「聲音在人們心理造成的印跡」。能指和所指一起結合才能成為一個完整的符號，例如「豬」這個字，當人們念出「豬」這個讀音時，這個讀音在你心理產生的印象就是能指，而同時地你會想到關於豬的概念，那就是所指。而你之所以能夠把「豬」這個符號的音響印象和概念關連起來，索緒爾認為是心理聯想的作用。因此透過「塔綠斑」指稱過程，已經將記號落印於人心，不斷透過意符﹑能指等聲音字形地重覆，所指記號便烙印，再經過傳播，達成社會的分化與鬥爭。

一旦能指和所指的結合關係被確定下來後，能指和所指的關係就會固定下來，不會輕易改變，或者說能指和所指的結合關係具有一定的穩定性。高虹安立委或許無知，變成紅藍統派的工具，但誰在背後操作陰謀？

（李登輝民主協會顧問）

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