自由開講》持平而論─清華大學核准設立學士後醫學系爭議事件！

曹賜斌醫師

9月22日中央社報導，教育部會同衛福部及多個醫學教育團體、學者專家等，於9月22日投票通過清華大學准設學士後醫學系（簡稱後醫系），中山及中興兩國立大學則可繼續籌備。

教育部近日召開跨部會審查會議，通過清華大學增設學士後醫學系。（中央社／清華大學提供）

此為教育部凍結醫學系設立，長達十多年後之再次突破大事。

請繼續往下閱讀...

中華民國醫師公會全國聯合會（簡稱全聯會）在隔天其醫療政策委員會召委，隨即發表措詞強硬之反對聲明回應（見下文），謂此舉將造成醫師人力控管失衡，嚴重影響人民醫療權益。

持平而論：教育部處置合理，全聯會召委反應過激，有窄視及圖利本位之嫌。

理由：

1. 全國醫師人力並非不夠，而是分佈不均，大多數集中於都會區，偏郷、山地及離島稀少，長期造成不均之醫療照顧缺失困境至今。

2. 台灣醫學院畢業生大多數喜擔任臨床醫師工作，而擔任基礎醫學研究及醫療儀器（診斷、治療、資通訊、⋯）與Al 科技研發者極少，造成台灣無法培養出諾貝爾醫學奬人才，及醫師科學家人才，對促進台灣成為生物科技島之國家政策，無從幫助。

3. 全聯會身為統領台灣所有醫師之醫事團體，對上述兩項缺憾事項，理應責無旁貸、親自或與衛福部合作，設法予以有效化解，以盡其責。然數十年來卻很少聽聞有此等議論或努力，反多聚焦於會員權益之爭取及健保之協調與醫糾之處置上。

4. 為求解套，政府決議增設公費後醫系，以培育上述兩缺憾事項之醫師人才，希其畢業後能發揮所長，填補此兩項醫師人力空缺（後醫系4年課業中兩者皆教，畢業後則要求擇一擔任之）。並限定服務8~10年後才能回任一般醫師，期間還允許回醫學中心接受專科醫師訓練。如此制度設計可謂完整及兼顧得失。

而全聯會最詬病的是：8~10年後這些醫師將皆會回任一般醫師、在都會區與其（甚至其未來醫師子女）競爭而損傷其既得權益。

然此事並不一定會發生，因偏鄉及醫師科學家被開發後，有可能成為醫療新桃花源領域，他們就不願回任（可能在第二丶三屆後），反而都會區過多醫師可能會被吸引過去。另外此可擴展醫療執業版圖，把餅做大，故為何要窄視它呢？

5. 醫療要身心醫治，才能完全康復。而後醫系醫師養成教育中才有可能納入已受過人文、藝術、心理等醫心專長訓練過的學士後學生並加以醫學教育，此是目前台灣之醫學系皆為教育高中畢業後的學生直接進入，所無法比擬的，也是較高級的。

另外，納入接受過理工專長訓練的學士後學生，才有可能教育出醫師科學家，將科技與醫學結合及開拓新方向。這也是傳統高中畢業後即銜接醫學系之現況所達不到的境界。

難怪歐美大多數國家，皆採用此較高級、進步的後醫系制度，當做醫師養成教育之主軸。

台灣為何還要抗拒呢？過去有嚐試過不成功，是有其當時之時空背景因素所致，然事過境遷、時代在進步、醫療環境也已有變化，不宜以此當理由持續抗拒之。

全聯會不願做之事，政府出手取而代之，且此長遠觀看有利全國醫師之未來職涯環境拓展，及國家之生技產業開創，故宜樂觀其成，不宜率而反彈抗拒，俾防社會大眾之圖利醫界本位主義批判及反撲。

（中山大學校務發展推動委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法