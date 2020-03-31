自由開講》讓健保大數據對不肖院所業力反撲吧！

◎謝武吉

全民健保一路走來歷經不少演變，特別是從紙式健保卡升級為電子健保IC卡之後，其管理模式亦跟著不斷調整導入資訊化措施，直到目前的大數據應用，堪稱是務實的作法，也是貫徹了實務者經驗於管理技巧的運用。所謂實務其實是來自於人為的創造，然而管理卻是在一個帶有高度想像的空間中發揮，要能如此運籌帷幄還真要結合著天份、能力與合作了。

如同健保安全準備金預計將於明年用罄，即是需要管理者與執行面充分配搭的時機，健保署過去透由大數據分析手法，一年之中揪出了幾件不必要醫療案件，像是達文西手臂手術的浮報三億多元、板機指手術與相關麻醉費用之申報類別錯誤一億多元，加上其他林林總總的異常管理案件，估計追討回有十億元以上。這不僅有益於全體民眾的健保權益，更可以撥亂反正，讓那些心存僥倖的不肖人士在大刀之下能喚起羞恥心，好好面對錯誤，想起健保是公共財的事實，今後自立自強而不再有非份之心。但說起來，目前為止追討回的十億元，也許只是鳳毛麟角，長期積弊的利益結構，還等著主管機關等主事者繼續拆解呢！

健保署過去透由大數據分析手法，一年之中揪出了幾件不必要醫療案件，像是達文西手臂手術的浮報三億多元、板機指手術與相關麻醉費用之申報類別錯誤一億多元，加上其他林林總總的異常管理案件，估計追討回有十億元以上。圖為達文西手臂手術示意圖。（資料照）

在這些金權運輸的過程中，老百姓是最無辜可憐的角色，因為一般民眾根本無從介入院所管理，也無法知悉健保背後的關係連結，民眾只知道健保署的上層長官一旦說要調漲費率，大家照配合就是了，要不然健保倒了怎麼辦？沒地方看病了怎麼辦？錯了！老百姓絕對不該單單是被威嚇、恐懼的對象，我們應該要有所求，不再付冤望錢，作為健保署的監督者也好，後盾也好，應要求其認真使用健保資料庫，嚴格落實異常案件管控，為全民追回那些不義之財，日後也應持續把關。

其實，本次新冠肺炎的發生並非突然，早在去（108）年12月時就有人提及需注意，當時許多小醫院因自身本錢少、警戒心高，早開始進行防疫措施與準備作業，反倒是大醫院們自詡老大哥，認為自己規模大到不需受政府管控，雖早有風聲也不當一回事。縱使如此，現在政府仍是秉持著慈悲心對待這些我行我素的大醫院，衡量目前疫情早有兩家已達封院標準，政府仍不點破明說。不過，健保署李署長在健保會上曾提到，受到本次新冠肺炎疫情，醫療院所的平均門診點數已下降了20-25左右百分比，住診亦稍有影響。其實，應用健保大數據絕對可追朔分析出細部資料，以探討下降原因，例如復健科、耳鼻喉科、牙科等科別，民眾可能因疫情期間的風險評估與健康管理意識提高，執行量均有明顯之合理縮減；然而其他大科別也發生下降，可就真不該哀嚎了！佛教有一說法叫「業力因果」，過去承平時期吃香喝辣地鯨吞健保，發展「小病大看，大病特看，沒病也看」的預約看診制度，以及大型重裝儀器的軍備添購競賽，造成龐大的非必要醫療浪費，導致醫療點數激升，點值下降，靠著背後的財團和廠商撐腰，把希波克拉底誓言藏在背後面，盡做些違心論之醫療，當初種下的惡因如今換來惡果，所有假象與浮誇都被新冠肺炎這把利刃割破曝了光，卻還繼續裝作受害者，真是不勝唏噓！

健保署李伯璋署長在健保會上曾提到，受到本次新冠肺炎疫情，醫療院所的平均門診點數已下降了20-25左右百分比，住診亦稍有影響。（中央社）

回歸到醫療的原始需求，藉由這段期間的差異分析，哪些醫院是「非必要醫療」慣犯就該嚴加核扣，相差25%即費用170億元以上者，相信健保署在此波疫情過去後，絕對會來好好了解一番，給予適當的「因果」。至於有少數醫院反而發生微量的成長，這應該是長期努力經營，與社區民眾一齊站在第一線，積極執行感控與防疫作為，使民眾有充足的安全與信賴，或是因長期配合政府推動垂直整合模式的跨層級醫院合作，讓民眾願意選擇該處就醫。

健保大數據是台灣珍寶，甚至是各國欲效法的標竿，我們期待衛福部陳時中部長在疫情逆境轉順之後，並落實執行區域級以上醫院門診量下降2%方案，甚至應參考現在最真實的20-25%數據來推動，此外也要留意100床以上醫院都應加以規範，使其不能軍備擴張，這也是所謂管理空間拿捏的良好示範，也不枉費這項珍寶，以及全體首長機關的奉獻與努力。

（台灣醫務管理學會榮譽理事長）



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