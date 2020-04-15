自由開講》管控道德風險，維護公平正義！

◎顏瑞昇

基於醫學倫理及防疫的需求，對於病人我們一定是盡心盡力地進行醫療照顧，這個原則不會因為病人的身分、膚色或經濟條件不同而有所改變。但不管是防疫預算或是健保都是有限的資源，長期未報稅或未繳健保的旅外民眾，生病了才返台使用公費醫療或健保，這樣的行為仍然會排擠到原本可以用來照顧弱勢族群、偏鄉民眾或預防保健等方面的寶貴醫療資源。

但不管是防疫預算或是健保都是有限的資源，長期未報稅或未繳健保的旅外民眾，生病了才返台使用公費醫療或健保，這樣的行為仍然會排擠到原本可以用來照顧弱勢族群、偏鄉民眾或預防保健等方面的寶貴醫療資源。（資料照）

請政府在當大善人的時候，也多看看辛苦包口罩的藥師、第一線防疫醫療人員的辛勞，是否已經有適當的補償，折磨身心的煎熬不是一句話「辛苦了｣就可以彌補的。台灣物廉價美的醫療品質是建立在醫療人員的血汗之上，應該要珍惜使用，對於旅外僑民應該要有不同於台灣居民的健保費率，更不能生了病才回台投保，希望政府要加強道德風險的管控，以維護社會的公平正義。

（臺大醫院急診部主治醫師，急診醫學會前秘書長）

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