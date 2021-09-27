胡，怎麼說》選前罵紅統，當選黨魁後馬上投奔紅統！

胡文輝

盼望著、盼望著...，中共總書記習大大的賀電總算發下來了！國民黨準黨魁朱立倫連忙回覆，先謝恩，並獻上「投名狀」-九二共識（一個中國）、反台獨，還順著習大大賀電意旨，馬上「告御狀」-批民進黨執政去中、反中，造成兩岸形勢險峻...。

盼望著、盼望著...，中共總書記習大大的賀電總算發下來了！國民黨準黨魁朱立倫連忙回覆，先謝恩，並獻上「投名狀」。（擷取自陳亭妃臉書）



朱立倫選前大罵張亞中紅統，當選後馬上投奔、靠攏、回歸紅統，紅統黨員結構下選出的必是紅統黨魁，不論這是「正常倫」或「反常倫」都一個樣！其實，從朱立倫當選中國國民黨黨魁後的言論，他和張亞中又有何不同？朱立倫大約就是「張亞中+」、「張亞中-」加加喊減的綜合體。

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朱立倫給習近平的覆電中，中華民國呢？只剩「110」！110是什麼碗糕？是報案台嗎？110應該是指中華民國110年才對吧，想偷渡一下「奉中華民國正朔」，卻為了迎合中共，去掉中華民國、甚至連民國2字也不敢、不能寫，頭沒了，就只剩下孤零零的110。

朱立倫給習近平的覆電中，中華民國呢？只剩「110」！圖為朱立倫回應習賀電。（本報合成）

「求同尊異」4字，應是朱立倫自認很滿意的，他之後還自加註解，說這是比「求同存異」更進一步的「求同尊異」，但是，既然向中共獻上「一個中國（九二共識）」當投名狀，一個中國就是「同」，而中共認定的一個中國就是中華人民共和國為中國唯一合法政府，朱立倫提的所謂「求同」，就是呼應習近平賀電裡要的「謀統」。國、共函電交相，習、朱的通關密語就是「一中、促統」相互唱和。

中華民國存在是「異」、台灣是個主權獨立國家是「異」、台灣實施的民主、自由、人權都是「異」，這些「異」絕對不是在一個中國內的「國內之異」，而是台灣、中國為兩個不同國家的「兩國之異」、「國與國之異」，中共政權就是要併吞台灣、消滅中華民國，消滅它見不得台灣好、它見不得中華民國存在的「異」。

在中共一黨專政、專制中國之下，所謂「異」是不能存在的，又如何「存異」？更別提什麼「尊異」了！

兩岸情勢險峻，根本原因就在中共圖併吞台灣、消滅中華民國，紅統黨選出的紅統黨魁，你不敢正視這個，卻講什麼求同尊異？非但中共把它視為無物，你還想藉此在台灣一騙、再騙、繼續騙嗎？

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