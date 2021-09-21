胡，怎麼說》國民黨人人都是張亞中，卻最怕張亞中！

胡文輝

誰怕張亞中？就是國民黨自己！因最近張亞中在黨魁選戰聲勢高漲，有凌壓朱立倫、江啟臣之勢，只見國民黨的巨頭們個個都皮皮挫，怕張亞中當選黨魁怕的要死！

他們為何那麼怕張亞中？因為張亞中就是他們的內在，國民黨的黨員人人都是張亞中，朱立倫、江啟臣、連勝文、蔣萬安、馬英九、趙少康、洪秀柱...，其實個個都是張亞中！他們怕張亞中，其實就是怕他們真正的自己！

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他們為何那麼怕張亞中 ？因為張亞中（中）就是他們的內在，國民黨的黨員人人都是張亞中，朱立倫、江啟臣、連勝文、蔣萬安、馬英九、趙少康、洪秀柱...，其實個個都是張亞中！（報社合成）

為何他們一個個跳出來批判張亞中？因為張亞中說出了「他們不能說出來的秘密！」只要把國民黨信奉的九二共識、一個中國、兩岸統一等主張稍為往下推衍，很快就到了盡頭的終極統一，那也就是張亞中嘴巴高唱的主張。罵張亞中紅統、極統，就是在罵國民黨自己！

張亞中把國民黨那一套瞞天過海、欺世盜名的那一套「一個中國」的障眼法、遮羞布，都說白了、說穿了，如果他當選黨魁，這下就圖窮匕現，連遮羞布也沒的穿了，全都得赤裸裸示眾！

拿掉遮羞布之後，國民黨高唱的統一真面目，就是被統一、就是被中共統一，台灣人民將被專制凌壓、被極權統治、被剝奪民主、自由、人權...，這是絕大多數台灣人民絕對不能接受的，國民黨人怕張亞中當選黨魁，他們就得赤裸裸的面對台灣社會人民，恐將嚇壞選民、嚇跑選票，不但完全失去執政機會，連作個在野黨也撐不住，那就應了一句話「親中亡黨」！

別的就不再多談了，只要看4個黨魁候選人朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源對中國突然宣佈禁止台灣的蓮霧、釋迦進口的反應，就可窺知他們4人面對中共的立場基本上沒什麼差別，他們大約以2成以下的力道講中共不應該那樣對待台灣農民，卻以8、9成以上力道藉此大罵民進黨政府搞獨立、害台灣，簡直就是在替中共幫腔、為中共霸凌台灣找理由。

只要看4個黨魁候選人朱立倫（右）、江啟臣（左）、張亞中（右二）、卓伯源（左二）對中國突然宣佈禁止台灣的蓮霧、釋迦進口的反應，就可窺知他們4人面對中共的立場基本上沒什麼差別，他們大約以2成以下的力道講中共不應該那樣對待台灣農民，卻以8、9成以上力道藉此大罵民進黨政府搞獨立、害台灣，簡直就是在替中共幫腔、為中共霸凌台灣找理由。（國民黨提供）

這樣的黨，你說要怎麼辦？這樣的黨，無論選出誰當黨魁，你說會有差別嗎？天要下雨、那個黨的黨員要選出最親中、媚共、舔共的黨魁，就由它去吧！

那個黨，自作孽、豈可活？

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