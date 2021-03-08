胡，怎麼說》習近平這句「沒有生命，乾巴巴的」狠打臉「一個中國、九二共識」

胡文輝

中共兩會期間，李克強、汪洋、王毅等又對台灣放話了，仍然唱「一個中國、九二共識」、對台灣人民訴諸「民族大義、復興偉業」等等老調，或加上對台灣沒妥協餘地、要用一切手段遏止台獨等狠話。

中共兩會期間，李克強（中）、汪洋（左）、王毅（右）等又對台灣放話了，仍然唱「一個中國、九二共識」、對台灣人民訴諸「民族大義、復興偉業」等等老調，或加上對台灣沒妥協餘地、要用一切手段遏止台獨等狠話。（報社合成照／新華社／路透社／法新社）

對這些放話、狠話，套用習近平前天在另一場合講的一句話:「沒有生命，乾巴巴的！」，用來打臉中共當然包括習近平自己，不過剛剛好而已！

請繼續往下閱讀...

習近平在中國全國政協醫衛及教育界會上大談抗疫的「舉國體制」，更高調宣稱中國已「平視世界」，又談「大思政課（思想政治教育，即意識形態灌輸習近平思想）」，不僅要在課堂上講、更要在社會生活上講，還說要善用、要和現實結合、不能拿著文件宣讀，那「沒有生命、乾巴巴的」。

就用習大大這段話，檢視中共政權所作所為，「沒有生命、乾巴巴的」正狠打臉中共對台灣的一個中國、九二共識、兩岸一家親等所有統戰口號，沒生命、乾巴巴的東西，卻以飛彈戰機等硬逼台灣接受。

就用習大大這段話，檢視中共政權所作所為，「沒有生命、乾巴巴的」正狠打臉中共對台灣的一個中國、九二共識、兩岸一家親等所有統戰口號，沒生命、乾巴巴的東西，卻以飛彈戰機等硬逼台灣接受。突為中國領導人習近平。（美聯社）

尤其中國既然已「平視世界」，大家平等相待豈不很好，為何卻藉口平反遭列強侵略的百年屈辱，大肆炒作「民族的偉大復興中國夢」，以霸凌四週鄰國做為報復？

中共大外宣就是嘴巴講一套、做的完全不是那回事，根本自以為「天朝」，肆無忌憚的刻意用它的軍力威嚇霸凌侵略四鄰各國，中國帝國主義擴張，企圖製造包括日本、越南、印度、台灣、菲律賓等亞太各國家民族的新「百年屈辱」。

習近平「一黨專政、一人獨裁」的中國，操作擴張性民族主義、侵略性帝國主義，已經成為21世紀人類文明的巨大威脅，自由民主國家如不能聯合起來阻止中國侵略擴張，被中國「遠交近吞」攻略、「聯合次要敵人、打擊主要敵人」滲透分化，而被個個擊破（台灣因內部統派和中共唱和，恐將首當其衝），21世紀將會是一個紅朝專制襲捲、自由民主蕩然無存的黑暗時代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法