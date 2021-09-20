自由開講》 韓國瑜參加冒牌的台灣同鄉會？！

鄧鴻源

許久不見的韓國瑜，日前現身美國芝加哥，出席「全美台灣同鄉聯誼會」的年會，唱的卻是「中華民國頌」，不是「黃昏的故鄉」，很明顯，這是冒牌的「台灣同鄉會」。

許久不見的韓國瑜（中），日前現身美國芝加哥，出席「全美台灣同鄉聯誼會」的年會，唱的卻是「中華民國頌」，不是「黃昏的故鄉」，很明顯，這是冒牌的「台灣同鄉會」。（翻攝自翁達瑞臉書）

韓某致詞痛批民進黨「掏空國家、摧毀中華民國」，還說現在最重要的是重建國魂。綠委分析，韓國瑜向親中統派僑胞社團演講，意在號召深藍及統派的選民，頗有再選總統的起手式。

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沒有錯，這傢伙不死心，一直以老孫或兩蔣的繼承人自居，還參加冒牌的台灣同鄉會，企圖魚目混珠。因為真正由台灣人組成的同鄉會中文名是「世界台灣同鄉會」（WFTA），不是由中國人組成的「全美同鄉會」（TAA）。真正的台灣同鄉會絕不會唱荒謬不堪的「中華民國頌」。

1981年，世台會首次在南美洲舉辦年會，舉辦地點位於巴西聖保羅市。當地臺灣移民參加人數約一千七百人，國民黨政府駐巴西辦事處人員在大會開始前，便向巴西官方指稱此次會議與共產黨、暴力有關，使得聖保羅市地方法院下令禁止世台會的召開。後經過「世台會」人員之外交連繫以及透過與巴西最高法院之交涉，才推翻地方法院的禁令，讓世台會年會得以順利完成。由此可見國民黨之邪惡。

這些中國人寧願認賊作父，也不願意認同台灣，可知即使在美國舉中華民國國旗，也是會被中共認為是台獨。如果有種的話，應該是拿這面旗到中國北京天安門廣場上去揮舞，不是在美國，更不是在台灣。

總之，台灣人不要被草包韓給騙了，因為歡迎他的是冒牌的台灣同鄉會。然而是誰真正在掏空國家、摧毀中華民國？大家心知肚明。

（大學教授）

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