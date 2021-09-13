自由開講》樂見「台灣華語文學習中心」在美成立 更盼文化外交莫忘客家

向盛言

僑務委員長童振源去年五月後就任後，因疫情影響，直到八月底才展開外訪行程。此行前往美國洛杉磯、華府、紐約等八個城市，預計停留三週，期間除了拜訪各地的僑社、會見僑胞，另一個重要的任務，則是推動「台灣華語文學習中心」。

「台灣華語文學習中心」可以說是去年12月簽署之「台美教育倡議」的具體落實。預計透過在美各主要城市的僑校資源協助，互相補充，提供美國「正體字」成人華語教育。光是今年就要在美國成立15所，未來4年內共要在全球成立100所。

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童振源強調，該中心除了教導正體字，更會將台灣的傳統文化和多元性結合，且推崇自由民主的學習環境，提供良好的學術和言論自由，讓學生在語言學習中也能體會台灣的價值和精神。據此，我們不難發現，「台灣華語文學習中心」正是一個以文化為本，在國際舞台上展現台灣軟實力的大好機會。

僑委會委員長童振源（右2）、駐紐約辦事處副處長張俊裕（左2）12日替新澤西州梅山中文學校、普林斯頓中文學校新設的「台灣華語文學習中心」揭牌。（中央社）

其中，針對「台灣的傳統文化與多元性」方面，筆者不揣簡陋，建議政府把握良機，「帶領客家文化，從台灣出發、深入美國、走向世界。」

四百年前，來自大陸廣東、福建等地，首批「唐山過台灣」的客家先祖，經過四世紀餘的時空轉換，以及民主制度的洗禮，早已造就了在這塊土地上生活的客家人，不再深居山林、封閉保守，反而呈現出多元豐富、自由遷徙的特有民族性，其所展現泱泱大度的包容性，絕非中國6,000萬的客家族群想像所能企及。

2001年，台灣成立全球第一個中央部會層級的客家事務委員會，廿年來，無論在法律典章的制定、客語的傳承及推廣、文化藝術的保存及創新等層面，均已斐然有成。種種深具台灣特色的客家文化，正具備量少質精、創造差異性的行銷利基。

吾人深切期盼，僑委會在推展「台灣華語文學習中心」的同時，亦能適時且充分掌握台灣客家文化的優勢，與文化部、客委會跨部會合作，再結合國內客家學院多年累積，深具在地特色的客家研究，讓客家文化也得以跨越國界，展現在世人眼前。如此，台灣絕對有機會成為世界客家的領頭羊，具體實現「世界客家文化研究中心」的願景，也將指日可待。

（客家電視台 新聞部經理）

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