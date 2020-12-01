自由開講》台灣客協成立卅年記

張鎮堃

1990年12月1日，鍾肇政先生接受美國陳秋鴻醫師等台美客家人建議，邀請一群教授、作家、學者、醫生、牧師、企業家、文史工作者創立臺灣客家公共事務協會，今年十二月一日滿三十年。

圖為1992年鍾肇政先生（中）同時擔任台灣筆會會長及台灣客家公共事務協會會長參加街頭遊行的留影。（翻攝自台灣客家公共事務協會臉書）

台灣客協以「母語解放、文化重生、奉獻本土、民主參與」為宗旨，發表「新个客家人」理念與「客家宣言」，宣告客家人是台灣的主人，立足於台灣與島上其他各語系族群一律平等，共同為台灣的光明前途奮鬥。

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成立初時，客協眾菁英意氣風發，懷著熱忱與理想，以客家運動的尖兵自居，大有「搶救客家非我莫屬」的氣概；愛我客家，愛我台灣，積極的投入各種運動，以「客家團體」旗幟參與當時熾熱的社會運動，讓客家隱形人現身；在搶救母語復興文化方面，成立小組，赴各客家座演講、或辦音樂會、學術討論會、文化營隊等，期能喚醒鄉親的客家意識與台灣意識，成果豐碩；一九九三年，撰述「客家白皮書」成立「新客家助選團」為支持客家文化的候選人助選，向下紮根獎助大專學生撰述客家研究論文，大學裡成立客家社，倡議成立【寶島客家廣播電台】，開啟客家話在大眾傳播發聲，然被當時政府容許，抄台三次，越抄越盛，愈挫愈勇；客協爭取的客家政策也一一到手，有台北市的客家會館、藝文活動中心，也有客家文化基金會，行政院客家委員會也成立了！

總之，這個協會在台灣改變了客家生態，在全球也引起許多國家的客家社群對母語傳承的重視。

三十年後的今日，客家人已不再是隱形人，客家話也成為法定「國語」之一，但是客家人遇到其他語族立刻退縮，不敢使用客家話的情況仍十分普遍，對母語的自信明顯不足，青少年熟悉客家話的人口依然逐年降低；值得大家深思的是，今日客家發展是否達成客協成立當初的的理想？更進一步，在今日嶄新的時代，客家語言文化如何發展應用人工智慧協助發展？又是客家邁進新時代的重要課題。

台灣客家公共事務協會成立當初是站在政府與人民之間非常強有力的第三部門，而今日各級政府客家公部門林立，台灣似缺乏監督政府替客家公民發聲的社團，鍾肇政先生在行政院客家委員會成立時說：台灣客協永遠在野，不講官廳喜歡聽的話，是台灣客協的硬頸精神。

謹以台灣客協前理事長梁榮茂教授的呼籲，寄望現代客家青年，不論在朝在野，學理與實務並重，政策與執行兼顧，建議與批判並行，成為一個壓力團體，共同貢獻最大的智慧為客家、為台灣，則不辜負「台灣客協」成立之宗旨與宣言！

（資深客語廣播主持人、寶島客家電台創台節目主任）

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