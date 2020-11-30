自由開講》中天換照未過後，請給廣電一個乾淨的空間

文山布衣

1990年代我國廣電解禁，當時執政的國民黨放任私人成立商業頻道，讓親藍的財團搶先設立新聞台、搶佔有線電視市場，先搶先贏（營）。大約三十年來，有線、衛星新聞頻道大都被財團掌握，君不見49～58台的新聞頻道都是私有？這些私有商營的新聞台為了攫取觀眾的眼球，不惜使出渾身解數，其結果是新聞節目充斥著煽色腥。

關於羶/煽情：例如幾年來中天每日24小時煽燎韓粉的情緒，讓他們深信某人是橫空出世的彌賽亞，必定可以當選、中興黨國、再造神州、征服宇宙。豈料選票一開出，粉絲無法面對現實，於是悲憤莫名，呼天嗆地，心情從天上墮入地下，認為選舉都是舞弊作票。「可憐啊！」

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關於色情：這類新聞之多，不及備載，例如喧騰一時的「N號房事件」等，媒體上唾手可得，在此不贅。

關於血腥：除了日常打打殺殺的新聞外，11月27日國民黨在國會殿堂丟砸豬的內臟、潑灑豬的體液、讓豬隻肝腦塗地；這種灑狗血式的演繹，不但令人掩面嘆息、掩鼻逃逸，而且騰笑國際、丟臉丟到國外去，更證明K黨一身是腥、腥味四溢。它連累了國家形象，惹惱豬農生氣，可說是「揭豬起役」（早已攜入豬內臟準備混戰），一敗塗地。

國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台換照案審查決定不予續照。（資料照）

煽、色、腥，這就是我們看的新聞！試問再這樣下去，我們要怎樣教小孩呢？

好不容易，NCC「七位小矮人」挺住排山倒海的謾罵及壓力，堅持專業，沒有讓中天換照。現在出現一個珍貴的空間，我們是否可以把握契機，讓優質的新聞台進入此一空間、製播乾淨的新聞？

筆者主張，應該讓公廣新聞台進入此一新聞區塊，因為這是民調結果全國觀眾最信任的新聞台，它有希望給廣電新聞一個乾淨的空間。果真如此，則歷史一定會為這「七位小巨人」記上一筆功勞。

（大學教師）

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