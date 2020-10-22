自由開講》毫無「事實查證」與「社會責任」的中天，若換照被拒也是剛好而已

簡煥捷

中天新聞台執照將在12月中到期，在還未確定是否獲換照前，就有一堆藍營人士作賊心虛的表示中天關定了，未審先判自家媒體死刑，可見藍營也知道中天的新聞報導水平有多爛；而事主中天新聞台近日也不斷在自家頻道和專頁上大喊「無限期支持言論自由」，更強調自家的電視台是「理性分析講道理」。昨天（21日）中天甚至在中國時報刊登廣告，大罵民進黨未對「NCC審查中天換照」表態。好像一切的始作俑者都是民進黨一樣。然而，中天的片面說詞根本是抹黑造謠。

其實，執政黨對於中天換照的態度一直都非常清楚，就是因為民進黨一貫捍衛新聞自由，所以才不用對「NCC審查中天換照」表態，畢竟NCC是獨立機關，獨立機關會依照法規及專業對審查電視台換照做出判斷，中天換照也是媒體依法接受NCC專業審查的程序，中天胡亂指控民進黨政治黑手伸入NCC，完全是邏輯不通，更是抹黑誣陷，故意製造不實訊息給民眾。

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中天電視台大樓。（圖擷取自googlemap）

檢視媒體業者本身，媒體從業單位及人員在播報新聞時的核心價值觀不外乎「客觀真實」、「社會責任」以及「人文關懷」，很可惜以上三點中天新聞台通通沒做到，首先是報導內容應客觀真實，單看2019年我們就會發現中天根本亂報一通，2019年2月28日中天播出「百美超商簽約險破局 靠李佳芬“一句話”神助攻」新聞，沒多久新聞標題出現「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」，在未經查證的狀況下就對台灣駐新加坡代表處大使做出不實報導，核處60萬元；中天新聞更於同月播出「異象？！市長合體 天空出現“鳳凰展翅＂雲朵」、「民俗專家：大吉現天 侯盧韓齊聚天顯“鳳凰雲“？！」上述不實訊息直接核處40萬元；2019年3月在中天新聞台的政論節目《大政治大爆卦》中，就針對韓國瑜赴新加坡推銷農產品議題，表示「鳳梨一斤一元」，結果遭農委會出面澄清駁斥，NCC針對此案開罰40萬元；更別提全民皆知的「文旦滯銷棄置達200萬噸」報導，遭NCC以違反事實查證原則裁罰160萬元。其他例證族繁不及備載，中天的唬爛報導模式與媒體業者應樹立的新聞真實觀完全背道而馳，直接把「事實查證」擺在最後一位。

而不斷將特定政治人物「造神式」報導的中天電視台，早就沒有媒體業者該有的「社會責任」，NCC就曾公布2018年九合一大選競選期間各家電視台新聞報導觀察結果，被報導最多的候選人為韓國瑜，根據調查，中視、中天對韓國瑜的報導則數和秒數皆超過5成；NCC於隔年（2019）再公布當年度5月電視新聞報導觀測報告，針對高雄市長韓國瑜，其中報導量最多的仍為中天，且有超過6成的內容皆在報導韓國瑜。想想一個新聞時段有超過一半的時間都在報導韓國瑜，對於社會、國際事件該有的「人文關懷」報導卻屈指可數，這種棄社會利益、公眾利益於不顧的報導方式實在有失新聞專業，完全就是刻意操作議題，把民眾當猴子耍。

除多次居冠的挨罰紀錄與滿天飛的不實訊息外，中天還曾被踢爆母公司旺中集團遭質疑接受中共政府上百億的補助、英國《金融時報》就曾表示中天編輯直接接受中共國台辦的指示做新聞；更別提2014年中天續照時，NCC要求其建立「設置獨立審查人」制度的附加條款，屢遭中天惡意拖延，最後中天遭NCC處分50萬元。如此漠視主管機關、公眾利益的新聞台，有什麼臉說自己是「理性分析講道理」？「誇大渲染說歪理」根本才是中天新聞的寫照。

從法律面來看，中天和藍營側翼最喜歡講的憲法第11條：「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」在中天換照事件中根本站不住腳，大法官釋字第364號解釋爭點「憲法第11條表現自由之意涵？」便有提到：「廣播電視無遠弗屆，對於社會具有廣大而深遠之影響。故享有傳播之自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家利益或侵害他人權利等情形者，國家自得依法予以限制。」

而無論是不實報導、染紅嫌疑、混淆視聽、內部自律機制不彰、不利於社會公眾及國家利益，中天全部都榜上有名，難怪NCC裁罰電視台金額及申訴案件數量中天幾乎年年居冠，這樣的電視台根本濫用自由，竟還敢大談捍衛民主和言論自由，實在荒唐可笑。

當媒體的核心價值觀與整個國家、社會的價值準則背道而馳時，就該適時的退場，像中天這樣的劣質媒體若繼續存在只會損害台灣新聞的客觀真實性，且其編造不實訊息及毫無回歸社會責任的態度，更只會破壞公眾事務討論的品質，輕則混淆部分民眾視聽，重則傷害民主政治。顯然，中天新聞台已是新聞炒作及散播不實訊息的老手，現在以這種低劣混淆社會視聽的方式影響NCC的獨立審查，不如好好反省六年前NCC要求改正的問題是否已經修正？而不是把依法換照的審查工作，無限上綱的變成抹黑大會。

（曾任國會助理）

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