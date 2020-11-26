自由開講》不換照給中天，才是捍衛新聞自由

鍾佳濱

近來社會對中天換照案討論熱烈，但我發現大眾對於「言論自由」與「新聞自由」，不太去作區分。

憲法第十一條，明文保障「人民有言論、講學、著作及出版的自由」。前述四項，建構了思想自由的發展空間。誠如上世紀的鐵幕笑話，有人假索忍尼辛之名列出了「良民守則」：

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一、不要想（思考）。 二、如果想了，不要說。 三、如果說了，不要寫。 四、如果寫了，不要出版。 五、萬一出版了，立即否認那是你寫的。

「寧鳴而死、不默而生」，向來是基本人權的普世價值信仰。但是在上個世紀立憲者所處的時代，所謂的新聞媒體，仍以報紙雜誌等紙媒為主；直到鄭南榕殉道時，《出版法》仍被視為箝制新聞自由的惡法，藉由限制言論出版自由的種種手段（像是報禁），獨裁政權得以有效干預新聞自由！

然而「新聞自由」就全等於「言論自由」嗎？不然。新聞自由非屬個人的自由權，它向來是民主社會的集體防衛機制。政府的可能為惡，不能僅僅靠分權制衡，更需要具備發掘真相能力的新聞工作者，協助手無寸鐵的人民監督政府。正如美國憲法賦予人民保有武裝自衞權，其目的在於以備萬一要抵抗暴政；民主國家保障新聞自由，不也就是維護人民自身的非武力抵抗權嗎？

對新聞自由的無形戕害，往往存於媒體老闆挾其資金、權勢，令員工背離新聞專業，俯首聽命、受其指揮報導，這實為中天審照未過的癥結。圖為旺旺集團創辦人蔡衍明出席NCC中天換照聽證會。（資料照）

新聞自由不只是消極地保障大眾知的權利，更存在保有發掘真相能力的積極意義。同時，要維持真相的傳播不被扼殺，更要保護專業的新聞工作者不被打壓。

包容不同觀點的意見，充其量只是言論自由的基礎，還搆不上新聞自由，所以拿換照不過，致使在中天頻道上的言論無從表達，從而認定是主管機關「侵害言論自由」，無疑是嚴重誤謬——試問這些言論有因此就無從發表或傳播了嗎？

威權統治者對新聞工作者的人身自由施以外部拘束，致使他無法自由報導新聞，如此這般明顯地迫害新聞自由，是易於引發關注而遭到撻伐的；但是，另一種無形的對新聞自由的戕害，則往往存在於新聞媒體的老闆，挾其資金的權力優勢，令所屬員工背離自身的新聞專業，俯首聽命、在他的指揮下報導——這才是中天案審照未過的癥結所在！

因此，NCC不再續發執照給中天，乃是對其資本主的一種處罰，剝奪其繼續經營此一新聞媒體的權利；從另方面來看，由於公共頻譜的稀有性，此一頻道的釋出，不啻提供其他新聞媒體潛在經營者新的機會，讓良幣得以取代劣幣。

換言之，NCC不過是驅逐了一個不稱職的老闆，而讓原中天的員工——也是實現新聞自由的要角、專業的新聞工作者，重新得到不被老闆操控的自主權。這，才叫做捍衛新聞自由！

（立法委員）

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