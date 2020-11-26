自由開講》國台辦真是中天的「豬隊友」！

陳啟濃

中國國台辦發言人朱鳳蓮，針對台灣NCC對中天做出不予換照的處分，解釋為「用政治手段來打壓異己」。這句話應該還給中共，中共政權才真正是不尊重新聞自由，嚴密控制中國人民知的權利，所以「翻牆」之說，才會成為中國的慣用語。

這話若是出自自由民主國家政府的發言人，秉持公道立場發言，可能還會有殺傷力，可惜這話是出自全世界打壓言論自由最殘酷的政府發言人所言，中共順理成章成了中天的「豬隊友」，讓台灣人更相信中天媒體的惡質性，並且產生動機想要更深入的認識。

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中國國台辦發言人朱鳳蓮稱，中天不予換照處分為「用政治手段打壓異己」。（中央社）

因為中共說謊成性，全世界都知道中共說的話，要反方向來思考，正如這次武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）的傳染性，全世界都誤信了中共隊友的WHO秘書長譚德賽，從剛開始的以為不嚴重，到後來一發不可收拾，成為全世界的災難。台灣正因為不相信中共與他們的同路人所編造出來的謊言，現在才能成為全球抵抗疫情的模範國家。

所以朱鳳蓮說台灣政府「用政治手段來打壓異己」，如果反向思考，就是台灣政府在反擊中共運用親共的台灣商人，運用新聞自由的藉口，製造無數的假新聞，甚至完全成為中共的代理人，「愛中共比愛台灣更多」，對於台灣進行的政治滲透，意欲透過新聞來洗腦，麻醉台灣人反共的意識，瓦解對政府的信任感，有機會更想讓台灣禍起蕭牆，達到不戰而屈人之兵的政治陰謀。

再說台灣的內政關你中共何事？說穿了就是擔心在台灣會失去一家中共的新聞代理人，幫中共裝飾門面，擴大宣傳，只為中共政權利益，不在意新聞良知的卑鄙媒體罷了！

（教育人員）

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