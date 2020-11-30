自由開講》哀哉瘟疫蔓延時：醫療機構的盲與茫

賴汶姍

筆者就居住在桃園監獄附近，某位受刑人感染武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）消息見報的當日，筆者家屬住進和桃園比鄰的林口長庚醫院治療癌症，筆者本人也因此親身經歷防疫期間病患家屬的無力感。

長庚醫院官方網站公布的探病時間，僅有每天近午時分11:00-12:00，與普通人上班時間高度重疊，試問多少家庭有餘裕？換個角度是否也可解讀成：利用疫情篩選出經濟資源充裕的消費者，院方只願接收請得起全日看護的病患？

請繼續往下閱讀...

大型醫療院所於防疫期間制定之管制措施，雖出於防疫需要，亦可能造成病患及家屬無所適從。（資料照）

再者，探病前得依據文字指示下載應用程式（即所謂「長庚e指通App」），除此之外，電話等具體聯繫方式在官方網頁上付之闕如。試問：病患本人或家屬如果學識不高，如何獨力完成這麼「高科技」的探病手續？是否回到最原始方式：冒著感染風險親赴現場問院方？

用餐規定也顯現醫療機構的作繭自縛。經林口長庚護理師告知，住院病患「僅限於床位旁用餐」。試問用餐時勢必取下口罩，無力或不知如何配合上述探病規範的病患親友為數甚多，如希望病患進餐時能移到僻靜角落，長庚院方並未提供院區內人潮熱點分析，是否只能推著輪椅四處尋找？

流感與新冠肺炎夾擊的冬日已至，衷心祈禱人類大劫難儘速落幕。

（翻譯人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法