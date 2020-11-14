紐約地途》被新冠病毒偷走的2020紐約假日季節

11月之後的紐約，假日季節一切活動都被鼓勵用冷冷的「虛擬」模式進行。許多地方商家外面保護櫥窗的木板因為總統大選結果尚未正式公布，業者對時局發展依舊處於觀望態度，而還沒有拆下來。至今人人坐困愁城，等待新冠病毒檢測的排隊隊伍總是比排隊買禮物的還長，幾乎沒有任何過節心情。紐約市正在上演真人真事的「新冠病毒如何偷走假日季節」，還看不到片尾結局。

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美國武漢肺炎疫情在過去兩三個星期以來如先前所預期，進入秋冬後又掀起第二波，就連夏天疫情達到最高峰之後抗疫表現最好的紐約州，也隨著民眾檢驗確診比例持續升高，再度面臨是否要重新實施某種程度封城措施的決定。而早在萬聖節前，紐約市長與州長不約而同的建議2020年這個假日季節，儘量不要做大規模的家庭聚會，或是搭機遠遊。因為愛護親朋好友最好的方式就是避免將病毒帶給他們。州長郭謨更說，用透過網路視訊的虛擬聚會是個好辦法。

紐約市的武漢肺炎疫情有呈現第二波的趨勢，政府官員紛紛提醒民眾在今年假日季節要做好防疫準備，避免大規模聚會。（圖：作者提供）

或許春、夏天第一波疫情最嚴重時，民眾對病毒的驚恐蓋過一切，大家願意乖乖的居家避疫。即便不少店家因而永久歇業，百老匯等表演活動也看不到何時恢復的跡象，曼哈頓街道出現從未見過的冷清，都有很正當的理由讓自己釋懷。直到感恩節就在眼前，新聞報導今年要放置在洛克菲勒中心廣場的聖誕樹已經選好砍下，並要運來紐約開始進行聖誕節的裝飾工作，2020年整個年度要做一個總結時，武漢肺炎的衝擊也才真正地打進每個紐約客心中。

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往年11月是紐約市迎接假日季節的開始，非常繁忙。今年因為疫情關係，主要道路還是顯得冷清。（圖：作者提供）

傳統上，在這假日季節最常被提到的童話故事之一是「格林奇如何偷走聖誕節」，內容大致是格林奇（Grinch）因為被排擠孤立，而對慶祝聖誕節的村子「胡家鎮（Whosville）」產生恨意，進而在聖誕夜偷走村裡所有聖誕節禮物和裝飾，企圖要摧毀村民過節的氣氛，卻意外的喚起村民想起這個假日的意義是在珍惜人與人之間的關係，而不是在買多少禮物或做多少富麗堂皇的佈置。今年的武漢病毒，已經偷走紐約客太多東西，這個假日季節也不例外。更糟的是格林奇其實面惡心善，是一時迷失，而這疫情的始作俑者則是包藏禍心，不可能有悔改之意。

往年的現在，在曼哈頓哥倫布圓環旁與聯合廣場像迷宮般的聖誕假日市集已經開始營業。蕭瑟的秋風秋雨永遠都無法和一杯暖手又暖心的熱巧克力或熱紅酒匹敵，即使每年店家大同小異，就算不買，不來這裡逛幾次，這個假日季節就好像有什麼缺陷般的不完整。但是今年這兩個假日市集都已經取消。取而代之的是美國總統大選完後抗議川普不願意認輸的群眾與標語。這是這個假日季節被病毒偷走的事物之一。

在紐約非常受歡迎的聯合廣場聖誕假日市集今年因為疫情而取消，讓過節氣氛減低不少。（圖：作者提供）

每年有兩三百萬人夾道歡迎觀看的「梅西百貨感恩節氣球花車大遊行」，今年的慶祝將聚焦在三十四街的梅西百貨門前廣場的表演，因而看不到那些巨型卡通人物氣球遊街的畫面，民眾只能在電視機前感受這原本是全美過節氣氛最濃的節慶。更讓人心冷的是電視機看到在現場的VIP們，除了表演藝人團體外，可以想像要表現出保持適當「社交距離」而稀稀落落，每個人口罩戴好戴滿的怪異景象。這是這個假日季節被病毒偷走的事物之二。

今年感恩節已經有接近一百年歷史的梅西百貨感恩節花車氣球遊行因為疫情取消，只在百貨公司門口廣場舉辦表演活動。（圖：作者提供）

紐約假日季節最重要的百貨公司假日櫥窗佈置活動也因為疫情而受影響。其中最吸引人的展示之一，在洛克菲勒中心對面的Saks Fifth Avenue百貨公司，今年將不會一次公開所有假日櫥窗的佈置，而是請名人和櫥窗設計師以一天揭曉一櫥窗的方式，從11月23日到12月23日之間逐一揭開每個主題不同櫥窗簾幕。另外今年的洛克菲勒聖誕樹點燈儀式雖然照常舉行，但因為疫情關係不開放讓民眾參觀。不論是假日櫥窗展示或是聖誕樹點燈，都鼓勵民眾在家用電視收看。這樣能激起什麼節慶氣氛？這是這個假日季節被病毒偷走的事物之三。

每年吸引眾多紐約客前往觀看的Saks Fifth Avenue百貨公司假日櫥窗，今年改變呈現方式，鼓勵民眾線上觀看。（圖：作者提供）

即使包括百老匯和林肯中心在內的所有表演活動都已經被取消到明年夏天才有可能重新登場。但如果紐約市的12月沒有早已經是固有傳統的林肯中心紐約市芭蕾舞團自1958年就開始表演的「胡桃鉗（Nutcracker）」和起自於1933年，無線電城火箭女郎（Radio City Rockettes）的「聖誕節奇觀秀（Christmas Spectacular）」大腿舞表演，這肯定不是一個完整聖誕節。這是這個假日季節被病毒偷走的事物之四。

已經是紐約客假日季節傳統的林肯中心紐約市芭蕾舞團的「胡桃鉗」今年表演已經全部取消。（圖：作者提供）

如今因為疫情再起，就算有些航空公司開始進行假日前的超低價促銷活動，又有多少人敢冒險搭乘？現在美國各級官員也紛紛不鼓勵長途旅行和家族聚會，就算不逛市集，不看表演，不去旅行，就連和最親密的家族團聚也要變成虛擬模式，比格林奇童話故事的發展還慘。這是這個假日季節被病毒偷走的事物之五。

美國感恩節與聖誕節就像台灣過年一樣是家族團聚的大日子，今年因為疫情關係，政府首長鼓勵民眾避免旅行，以網路視訊方式進行家庭聚會。（圖：作者提供）

11月之後的紐約，天氣開始轉冷，但也因此更能感受到假日季節期間各種活動與節慶氣氛帶來的暖意。今年的假日季節一切活動都被鼓勵用冷冷的「虛擬（virtual）」模式進行。許多地方商家外面保護櫥窗的木板因為總統大選結果尚未正式公布，業者對時局發展依舊處於觀望態度，而還沒有拆下來。至今人人坐困愁城，等待新冠病毒檢測的排隊隊伍總是比排隊買禮物的還長，幾乎沒有任何過節心情。紐約市正在上演真人真事的「新冠病毒如何偷走假日季節」，還看不到片尾結局。

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