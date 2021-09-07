自由開講》嘉義縣市合併需有前提，否則合併沒有意義

翁渙瑤

這幾天，新竹縣市合併問題被拋出，嘉義縣市合併問題也連帶的再次被提起，2010年縣市進行調整，當時提出了雲嘉嘉合併升格，不過當時的嘉義市長黃敏惠拒絕，她表示如果合併了，那麼嘉義市就會不見了，合併升格因此破局。

2010年縣市進行調整，當時提出了雲嘉嘉合併升格，不過當時的嘉義市長黃敏惠（中）拒絕，她表示如果合併了，那麼嘉義市就會不見了，合併升格因此破局。（資料照）

新竹縣市的條件與地理位置都與嘉義縣市不同，新竹科學園區支撐了新竹縣市，新而新竹市的地理位置也在整個大新竹的北邊，合併後較無中心更中心，邊陲更邊陲的問題，而新竹市的財政也能協助整個大新竹繼續往前發展。

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而嘉義市位在嘉義縣市的正中央，在過去嘉義縣時期，嘉義市就是嘉義縣的中心市區，屬於行政商業中心以及交通樞紐，自然匯集了人口，戰後有一段時間嘉義市為省轄市，不過隨著行政區調整，嘉義市改為縣轄市，1982年在許世賢前市長等人的爭取下，嘉義市再度升格為省轄市，精省後為院轄市。

嘉義縣市為共同生活圈，不過縣市條件有著些許的不同，嘉義縣幅員廣大，基礎建設較為不足，財政負擔較重，嘉義市腹地不大，基礎建設充足，生活條件較為良好，若要合併只會讓這個現象更為加劇，若是依照現況談論合併，對於縣市來講都不是適當的。

若要合併，那麼合併是之後的嘉義就必須要有雙核心的兩個引擎，嘉義市可以繼續扮演商業經濟中心，生活機能也可以服務到山區居民，而現行縣政中心應作為行政中心，那麼這個情況下，雙核心都有各自的功能，這個時候再來談論輕軌的建設才有其意義。

（台灣基進嘉義黨部主委）

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