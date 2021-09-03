自由開講》軍人節快樂

台北101大樓今晚點燈祝賀軍人節。（台北101提供）

洪金鳳

我雖然不是軍人，但在這個充滿戰鬥氣息，講求團隊精神的國軍單位裡，從事聘雇人員工作已近四十年，久而久之，在軍事教育的耳濡目染下，凡事依規遵令，熟悉整個軍事作息與術語，也和許多來自各地、不同性別、不同年齡的官士兵一起共事，已成為穿著便服的「類軍人」，雖然軍中有許多限制、自由度不大，但是我還是以服務海軍為榮。

看著日曆上寫著軍人節的日子越來越近，又興起我對軍人這份職業的欽佩與敬重之情，就是因為就近觀察，加上先生曾在海軍服務過，兒子長大也子從父業，投效海軍，所以對於這個職業有深入的瞭解，越瞭解才會越敬重。

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記得以前先生服役艦艇時，才靠港回家，椅子都還沒坐熱，就接到電話，又有臨時的任務緊急召返，原本要享受的天倫之樂被迫中斷。

不管任職巡行海疆職務還是執行陸岸修護工作，他們都有各種必須在一定時間內完成的壓力，幾天不回家的狀況視之為平常，每個軍人之妻都要練就一身獨立自主、操持家務的好工夫，才能讓身為軍職、身負重任的他們，執行任務時無後顧之憂，勇往直前。

有很多軍人家庭的孩子出生時，爸爸可能因為任務或離鄉背井，不能陪在媽媽身邊，親手迎接初生嬰孩的喜悅，很多家庭的重要時刻（譬如家人的生老病死），也不能隨侍在側，不過為了讓家人的生活更好，讓自己的責任感有定位，軍人總是咬緊牙關、忍受不便，為保國衛民之責，義無反顧，犧牲奉獻。

值此軍人節來臨之際，我要向所有曾服役及服役中的官士兵，說聲「軍人節快樂」，願你們在執行任務時，也能愛護自己，保持健康，我們將是你們最堅定的支持者，加油！

（退休外交官）

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