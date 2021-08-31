自由開講》第一線非醫護人員無法施打疫苗的窘境！

第一線非醫護人員無法施打第二劑疫苗的窘境！（資料照）

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中央指揮中心指示疫苗混打以第一類醫護人員為主，先前爆出年輕女性為了施打疫苗而應徵牙醫助理，施打完畢後即離職！完全合乎正常程序！只是不夠道德。

反之，日前第一線非醫事人員施打第一劑疫苗首先要由公會造冊，然後再安排至各醫院或衛生所施打，而第二劑則要提出在職證明以及該醫療院所為勞健保投保單位之投保證明文件，再上各大可以混打第二劑疫苗的醫院上網預約。

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儘管如此仍有未就保《勞健保》在該服務診所的第一線非醫事人員不能混打第二劑疫苗，甚至施打與第一劑疫苗相同的第二劑！詢問該公會可否協助詢問中央是否可以其他文件證明以替代投保證明文件，該公會回應所謂《員工》即是健保保在此診所才是員工！

因此這些沒有投保在就職診所的第一線非醫事人員就等同一般民眾無法施打第二劑疫苗保護自己，然後繼續站在第一線為廣大民眾服務。

（牙醫助理）

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