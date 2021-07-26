自由開講》談武肺（新冠）病毒起源的爭論

陳逸南

2019年底在中國湖北省武漢市發生的類似SARS疫情，即武漢肺炎，其惹禍的武肺（新冠）病毒如何進到人類社會？產生了「自然起源論」或「實驗室洩毒論」的爭論。

由於一封病毒學家的聯名信刊登於《柳葉刀》（The Lancet），指出新冠病毒自然產生於武漢肉類市場，形成了「自然起源論」。

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按《新紀元》第684期（2021年七月號）第19~21頁「聯合策劃的騙局」一文指出，凱瑟琳（Katherine Eban）將「騙局」的細節發表於《名利場》（Vanity Fair），該文作者曾有深入徹底研究，且有多個署名的證據來源。

同刊第20頁另指出，組織了「聯名信」聲明之彼得·達扎克（Peter Daszak），他的「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）與中國武漢實驗室直接合作研究冠狀病毒，並可能使冠狀病毒更具傳染性和殺傷力。

世界衛生組織疫情溯源專家小組英國成員達斯札克（Peter Daszak），一再否定「實驗室洩漏論」。（路透社）

又指出，「這種『功能增益』（gain-of-function）研究的表面目的是研究病毒，更好地了解病毒，並開發更好地治療自然產生的流行病的方法。當然，這種研究是非常危險的，因為病毒可以因意外或疏忽被洩漏，並導致相應的流行病。而且這種研究可以用於軍事目的，因為致命的病毒也可以成為強大的生物戰武器。」

目前，武肺病毒起源的追查，似乎主要關注病毒是否從實驗室流出？或者是，武漢病毒研究所是否與生物戰武器有關？從白宮首席防疫顧問福西（Anthony Fauci）的3234頁私人電子郵件（從2020年1月至6月），顯示與武漢病毒研究所研究員石正麗密切合作過的達扎克，被發現似乎有聯手掩蓋真實資訊、蓄意誤導公眾的痕跡。（參照《新紀元》第684期第82頁）

迄今，武漢肺炎造成全世界死亡人數已逾415萬，如果武肺病毒的起源，「自然起源論」或「實驗室洩毒論」，無法查明其真相，意謂著要防止未來的病毒性流行病，變得更加困難。武肺病毒是否為生物戰武器？更值得大家關切與深思。

（生物科技法律工作者）

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