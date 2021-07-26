自由開講》網路購酒影響大 救店家不該是唯一考量

李沅珉

自本土疫情升溫以來，餐飲業者苦哈哈，酒吧、餐酒館業績更是重挫，許多供酒店家將矛頭指向《菸酒管理法》第30條，不滿酒品無法上網銷售。就筆者看來，財政部並非對於疫情間酒吧、餐酒業者面臨的挑戰視而不見，放寬調酒有條件外帶的函釋正是內用禁令下直接且有效的應變措施，而放寬酒品網購是否恰當，就必須回頭檢視立法本意與酒類產品本身的特殊性。

網路購酒影響大，救店家不該是唯一考量！圖為民眾在賣場買酒。 （資料照）





網路販酒可行否？早在多年就因電商大力推動而有過激烈辯論，當時包含董氏基金會、兒福聯盟等團體紛紛高聲反對，批評此舉「讓未成年在網路接觸酒品訊息的機率將變高」。事實上，《菸酒管理法》第30條禁止「以無法辨識購買者或受讓者年齡之方式」交易酒品，要保護的不僅是「不要讓未成年人買到酒、喝到酒」，更要進一步確保未成年人免於暴露在大量的酒類產品訊息之中，以免對酒產生好奇或錯誤理解。超商店員可以拒絕賣酒給身穿制服的學生、酒吧店員可以要求一臉稚嫩的消費者出示證件，但網路賣家永遠無從得知螢幕前瀏覽商品頁面的人是否成年。未成年人的心智與判斷力未臻成熟，光是「到處都可以買酒」的網路環境，就足以誘使未成年人意圖透過網路訂購酒品，進而影響他們的身心健康。

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基於相同理由，國家通訊傳播委員會甚至規定酒品電視廣告限於半夜、凌晨時段撥放，就是為了避開以未成年人為主的收視時段。

另一方面，在網路上架商品的低門檻也是筆者的疑慮之一，自從電商與個人賣家平台崛起，假貨、詐騙、交易糾紛時有所聞，正是因為網路交易不比實體店面，其匿名性與虛擬性，讓交易樣態更複雜、消費風險更高、政府稽查更困難。考量酒類產品的特殊性，開放網路銷售極有可能讓法遵意識參差不齊的業者、來源不明的產品趁虛而入，衍伸食安、消費者權益保障的問題。

現行法令仍明文禁止酒品網購的情況下，就已有眾多業者用FB私訊、IG小盒子、google表單、官網詢價等方式取巧迴避，違法業者如此氾濫，如何能說服民眾開放網路銷售酒品後，業者會自律、確實的審核每一位消費者的身份？

網路、社交媒體的影響力與觸及層面是一把雙面刃，可能是商機，更可能是危機。無法做到全面把關就貿然放行，破口一開，恐一發不可收拾，實不可不慎。

（政治工作者）

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