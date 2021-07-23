自由開講》談中國拒絕WHO重啟疫源調查

陳逸南

依7月23日自由時報A4版報導，中國國家衛生健康委員會廿二日在新聞發布會上，明確拒絕世界衛生組織（WHO）日前提出的疫情第二階段溯源國際調查。

又指出，在新聞發布會上，中國科學院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明也強調，自二○一八年以來，武漢病毒研究所從來沒有研究，也沒有設計、製造及洩漏新型冠狀病毒。

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。（圖擷取自網路）

前述報導以「2018年」為界，引人好奇與質疑。是否意謂著2019年底，在中國湖北省武漢市發生類似非典型肺炎（SARS）疫情，係由冠狀病毒所引起，推測冠狀病毒演進到「人傳人」階段，需要二年時間，來做以2018年為界的推論。袁志明指稱「自2018年以來」，用意何在？令人不解。

據查，武漢肺炎疫情發生後，2020年4月號《新紀元》669期第133頁，美媒：「中共研究最致命生化武器」一文指出，「2020年1月21日，中科院上海研究員在《中國科學：生命科學》英文版上發表的論文指出，武漢「新型冠狀病毒」是通過S蛋白與人體血管緊張素轉化酶2（ACE2）相結合的分子機制，來感染人的呼吸道上皮細胞。」

又指出，「而早在2015年，武漢病毒研究所專家石正麗和葛行義就參與制造了一種雜交冠狀病毒，將SARS冠狀病毒和一種蝙蝠冠狀病毒進行工程化改造，使其具備了與ACE2相結合的能力，從而可感染人的呼吸道細胞。該結果當時發表在權威學術雜誌《自然（Nature）》上，引起巨大爭議。」

同刊第75頁另指出「內部專家爆料前兩次上報世衛是假的」指出「………。直到2020年1月14日中國第三次交給世界衛生組織的病毒基因序列之後，經過美國國家衛生研究院中病毒基因庫比對，竟然是舟山蝙蝠病毒，這個病毒是2018年解放軍研究單位在論文中承認發現，並且發表在國際期刊的一種病毒。」這裡出現了「2018年解放軍」字樣，令人好奇。武漢病毒研究所是否與解放軍發展生化武器有關？引人質疑與關切。

我們發現，在2015年武漢病毒研究石正麗等在國際性權威學術雜誌發表論文，特別談到了人工合成的「重組病毒」、「雜交病毒」、「崁合病毒」等，以及探討有關「ACE2受體」的應用研究。

在廿二日新聞發表會上，中國衛生官員認為武肺病毒溯源是個科學問題，反對將溯源工作政治化。我們認為「追求真理」是人類的責任，對於WHO重啟「武肺病毒溯源」，應予關切與支持。

（生物科技法律工作者）

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