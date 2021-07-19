自由開講》由「南科減振案」檢察官濫權談起

陳逸南

2000年政黨輪替後，蔡清彥政務委員曾指出，「高鐵與南科都攸關人民福祉，爭論誰先存在沒有任何意義，最該做的是找出對策讓彼此的傷害降到最低。他自認為是要解決晶圓廠和高鐵共存的問題，不能為了討好一方和政治稀泥，可是各方壓力再度讓他陷入有苦難言的無助煎熬中。」（2016年4月出版《風雲行動者》第161頁）

2001年5月18日謝清志博士（前國科會副主委）奉命成立「南科高鐵減振專案小組」，最後南科減震獲得改善。由於政治惡鬥及檢察官濫權，發生了「南科減振案」。當年檢方以「南科減震是個不需要施作的工程，且推論到「圖利」，偏離事實，相當荒謬。

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2001年5月18日謝清志博士（中）（前國科會副主委）奉命成立「南科高鐵減振專案小組」，最後南科減震獲得改善。（資料照）

2008年7月30日，台南地院一審判決謝清志及9名被告全部無罪，2012年7月12日更一審判決謝清志無罪定讞，謝博士受到6年的司法折磨。當時謝博士與「南科高鐵減振工程」得標廠商堅持完工（2006年10月31日），讓創意工法發揮減振效能，南科與高鐵雙贏，確保南科晶圓產業的生存與發展，令人欽敬。

在「南科減震案」發生15週年之際，我們看到南科的晶圓產業蓬勃發展，令人欣慰。不過，重新檢視當年檢察官濫權，充當政治惡鬥的工具，差一點就讓南科園區的振動問題變成「無解」，晶圓產業發展受阻，值得大家警惕。

過去，曾發生「聯電和艦案」、「宇昌案」、「浩鼎案」等，事後在訴訟過程發現均與檢察官濫權有關。目前，在野黨不斷緊追疫苗採購價，如果出現異類的檢察官，可能搞出一個「疫苗案」來攪亂防疫，也說不定。我們應該設法防止檢察官的濫權，產生冤案。

平心而論，所謂檢察官偵辦案件在「發現真實、實現正義」，此項原則應該落實，不是口號，檢察官才能成為社會公益的代表。

（仲裁人）

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