自由開講》園道上樑 轉變的高雄

林苠聲

COVID-19（新型冠狀病毒）疫情在台灣逐漸緩和，高雄市連續第14天確診個案+0，疫情獲得相當程度控制，微解封後的愛河港鋼構橋箱梁，也於近日全數完成「上樑」，貫通了高雄園道，這條民眾期待已久、蟲鳴鳥叫的後花園。

「上樑」是安裝屋頂最高大樑時的文化儀式，腦海中的「上樑典禮」，大概就是掛著紅綢布、香燭鮮花、祭祀、鞭炮，鑼鼓喧天的人潮蜂擁而至，一起祈求新屋永固吉祥，生活美滿安康，這道鋼梁完成，自然也尤具意義。

請繼續往下閱讀...

高架橋設計一般可分為「混凝土預力梁」及「鋼箱型梁」兩種建築方式，園道的鋼構景觀橋屬於後者。由於「鋼箱型梁」抗拉強度及材料利用效率高，能有效發揮鋼板的承載力，淡海輕軌、新北環狀線，甚至世界跨海距離最長的橋隧公路-港珠澳大橋都有鋼箱梁的身影。

高架橋設計一般可分為「混凝土預力梁」及「鋼箱型梁」兩種建築方式，園道的鋼構景觀橋屬於後者。（作者提供）

由於鋼箱梁是在工廠加工後再運至現場安裝，因此，涉及材料進廠取樣、除鏽、落樣裁切、加工組立、電焊、試拼裝、噴砂塗裝、廠驗、凌晨裝車運送、現場地組及起落吊裝等，需要許多安全及繁瑣的技術分工合作程序，因此，園道「上樑」也說明了工程完成在即。

高雄是一個以海港為中心發展的經濟城市，一心二軸的海港藍綠線型通路，成為高雄主要的空間結構，每次的轉變也都帶來不同的風貌，如高雄舊港區的開放，成為高雄燈會的主場地，國內外觀光客到訪率最高的景點；愛河整治串接周邊公園、濕地文史（如中都）、廟宇，吸引民眾居住，脫胎換骨成為城市最美的風景。

高雄園道的成型，彷如解除了高雄發展最後的一道封印，從近日園道慢跑、騎腳踏車、遛狗，晚間散心、話家常的光景場幕，看得出高雄的未來，也將會有關鍵性的改變。

筆者認為，評價一座城市是否轉型成功，與它處理民眾生活基本問題的能力及態度緊密相關，那種堅信服務民眾所需，終究能看到美好的結局。

當我們重新俯拾昔日鐵軌道床迎來的變化，遠眺綠草如茵的青山白雲，去移動、呼吸、伸展及漫遊，暢行遇見陌生朋友的身影時，都能感受到民眾的歡悅，看到幸福滿滿的高雄，因為我們也正生活其中。

（都市計畫技師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法