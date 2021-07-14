自由開講》撩撥人心的「疫苗吸匙」等異象

林基興

也許疫情封閉悶壞了，有人表演打疫苗導致鐵湯匙吸附在接種部位，宣稱疫苗造成磁力。

結果，美國疾管中心闢謠，疫苗沒有會產生電磁波（電場加磁場）的成分；美國食藥署與各藥廠也發表類似聲明。

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近日許多人打了莫德納疫苗後發現手臂能吸住湯匙，屏東縣議員蔣月惠（中）沒有打疫苗，手臂也能吸湯匙、手機，她覺得人體本來就有磁力，再加上摩擦力就能吸住湯匙等物體。（圖：蔣月惠提供）

其實，上世紀已有人表演過皮膚貼湯匙（不需疫苗助興），還被稱特異功能者；但只是噱頭，禁不起科學嚴謹檢驗。駁斥偽科學需要明確定義（例如怎樣算是吸附？）與雙盲實驗等，有時還勞魔術師幫忙拆穿西洋鏡。

電磁波無影無蹤，煞是撩撥人心。最近例子是，通訊升級到5G，但去年一月起，社交媒體瘋傳，5G電磁波傳播病毒等；導致歐洲多處5G基地台遭破壞。幸好，世界衛生組織的國際非游離輻射防護委員會，旋即駁斥其為謠言。

類似地，2016年起，美國駐古巴哈瓦那大使館職員，宣稱受到電磁波攻擊，甚至莫斯科大使館、中國廣州領事館也紛傳。今年中，賓州大學生物工程教授佛斯特（Foster）指出兩種可能原因：導向微波或聲波、集體歇斯底里。但現場查不到足以致病的微波與聲波，禍首可能是後者（恐慌致身心交感）。

2009年起，有人宣揚全球磁變導致人心乖張；其實只是遐想，並無因果關係證據。最近他為文〈幽浮將不再神祕〉，認為美國政府改變半世紀否認幽浮的立場。其實美國報告指出，幽浮現象可能來自集合偏見、電子欺騙（spoofing）等。其次，美國政府「學乖了」，不用「不明飛行物」，而稱「不明空中現象」。諾貝爾物理獎得主費曼（Feynman）說，科學無法證明不可能，但他不信有幽浮，因其可能性太低。著名科普者薩根（Sagan）出書《魔鬼出沒的世界》，批駁民眾對幽浮等異象的狂熱。

當前，宣稱新冠疫苗讓人吸湯匙，可能造成一些隱憂，或許不影響民眾接種意願，否則罪大了。國人務必拒絕聳動的撩撥！

（大學教授）

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