自由開講》接地氣的國稅局人員在哪兒？

◎冷時局

筆者任職於傳產製造業，值此新冠肺炎擴散肆虐近半年期間，同以外銷出口的同業回饋，主要客戶幾乎都停滯進口有四個月餘，甚或直接取消訂單，金額少則百萬，多則千萬。以筆者所服務之中小產業，雖說老闆口袋深厚，但近半年來也燒掉幾千萬，股東們直呼開銷已大到睜眼即要四處找錢，在迫不得已之下，裁員、減薪、減班等，幾乎是輪番祭出，而身為員工的我們，也只能共體時艱，咬著牙努力撐下去，畢竟有良心以社會責任為己任的公司都努力在為維持員工們的基本生計而奮鬥，值此天災時期，真的是同船共度了。

在這個危機處理的臨界點上，也正考驗各國政府的應變能力。與此同時，經濟部也因應COVID－19提出不少紓困2.0計畫，尤其是針對製造業、服務業的補薪資、補資金、減負擔、拚升級、助轉型、顧人才、增買氣、拓商機….等等，一堆令人眼花撩亂但也確實有不少實質效益的創新安心就業方案陸續推出。

而在這一連串的輔助與協助動作中，讓筆者感到欣慰的，倒是最接地氣的前鋒人員了－各地就業服務站的服務人員與疫情窗口，主動走進業者大門，仔細且詳盡的講解政府所提出的一堆惠意，究竟要如何申請？各公司所面臨狀況可適用何補助？現階段經濟部所推出方案到底可採取何措施來達到勞資雙方的存續與共贏。

第一線服務人員的態度最能讓人有感，也讓筆者回憶起當年區公所的品質提升，也是從第一線人員的心態改變後有了不一樣的評價與市民讚許回饋，縱使各地若有民眾投訴個案，也可看到區公所必是嚴陣以待，虛心檢討，在第一時間點上火線撲火，以最誠摯態度跟民眾溝通並認錯道歉。

同樣是國家單位，令筆者感到相當無奈的是，我國各地的稅捐機關，尤其是財政部所轄屬的單位，幾乎是「高不可攀」，人人以官自居，面對人民的烏龍稅單、違法稅單、不實稅單，幾乎是一面倒的逼迫人民吞下去，一致性的官方冷回應皆是：「你要自己舉證證明。」而各企業單位的專屬會計師們，憑其專業仍無法應付國稅局的一句話：「多少繳一點，不然查你五年帳！」

圖為日前法稅改革聯盟及平反1219行動聯盟聚集近百名民眾於中區國稅局前，以行動劇方式訴求「平反假案，撤銷違法稅單」。（資料照）

筆者同業就有一個案離譜到眾人撻伐！國稅局一通電話告知，指稱負責人某某年入出境頻繁，合理懷疑有境外所得，要求負責人到國稅局講清楚說明白，而當該同業提出所有證明自證清白後，稅務人員發覺威脅不了當事人，竟轉去威脅同業的會計師，直接跟會計師說：「如果不想辦法讓這家公司繳這張稅單，你所有旗下的每家客戶我都要查。」迫於無奈，同業繳交了不應當繳的稅金。

當這個實際個案浮出檯面在新聞播出時，真的是讓百姓震驚，但也讓許多忍氣吞聲多年的業者默默點頭如搗蒜，因為體制內的潛規則已運行數十年，業者皆習以為常，國稅局說了算，無人敢在檯面上當英雄，也因為每位財政部高官愈是手段狠劣、追稅手段愈高段、進帳金額愈多，升級數度愈快，今年五月才上新聞的標題「財政部女力出頭天財稅署長李慶華升常次」，真是令人肅穆驚心呀！

（傳產製造業）

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