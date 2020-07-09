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自由開講》預算資源M型化 高市偏鄉教育誰來補救？

2020-07-09 15:04
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蘇穩中

高雄市長補選打得火熱，但目前來說，各政黨候選人對於偏鄉的教育政策，卻較少著墨，近期只見於中央同意全國的校園加裝冷氣。但對於高雄市偏鄉的孩子，如何讓他們擁有城市孩子般的競爭力，中央透過裝冷氣的美意，帶來一種基本上只是治標不治本的選舉綁樁，也無益偏鄉孩子的學習成長。

必須指明的是，今年是六都改制10周年，高雄縣市合併升格後10年來，依然存在明顯的城鄉差距，造成「都市與邊陲」M型化。我們看到，教育領域是百年大計，但高雄市教育資源竟也呈現M型化，例如偏鄉遠距教學的網路覆蓋率偏低、各類師資的嚴重不足，可能已讓偏鄉孩童輸在起跑點。

除軟體設施缺失外，基礎電力設施的良莠不齊對教育也有影響，據報導稱，高雄市約4成國中小學已裝冷氣，市府會針對電力改善工程招標不易的偏鄉小校，協助完成安裝，不過改善電源和裝冷氣還需11億元，而政府如何補足11億的預算缺口，卻又凸顯一個嚴肅問題。

教育領域是百年大計，但高雄市教育資源竟也呈現M型化，例如偏鄉遠距教學的網路覆蓋率偏低、各類師資的嚴重不足，可能已讓偏鄉孩童輸在起跑點。（資料照）

如果10年來訴求直轄市改制最直接的效果是預算提高，能夠帶來城鄉均衡發展的理想，然而綜觀高雄縣市在合併升格後的今天，總體預算並無明顯增加，且統籌分配稅款還短缺高達800億元，在政治影響政策的排序、以及個別科目預算相互排擠下，已相對連累到一個城市的教育資源分配極度不均。

查開放政府標案網站，有關電力改善工程的標案，大部分皆集中在高雄市，而偏鄉學校的電力改善工程標案現階段難以標出，可見偏鄉校園的電力維修對廠商而言是吃力不討好、成效不彰又耗費成本的工作。

然而，最大的問題在於，基礎電力設施問題恐連帶造成孩童的學習環境大打折扣，其次，高雄升格直轄市後，在預算排擠效應及短缺，偏鄉教育資源早已遠遠比不上都會區，這部分亟需各政黨市長候選人拿出態度，提出務實政見積極重視。

（讀者）

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