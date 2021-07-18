自由開講》疫苗通行證－抗疫下半場的新銳利器！

卓均彥

我國疫情爆發至今，許多染疫熱區的圍堵與殲滅均仰賴對出入人員的高度管控方能達成，其中有兩樣指標最為重要，一是｢PCR篩檢結果｣，二是｢疫苗接種狀況｣，然而若以紙本方式出示檢驗，在人流巨大的情形下除整體效率極差外，無疑更增加紙張接觸傳染風險，是以建置一套方便民眾出示以供查驗的系統自然是政府責無旁貸的義務。

針對PCR篩選結果，健保署已經完成與其健康存摺的連結供民眾查詢，而就疫苗接種情形，在近日也已推出疫苗通行證供大眾使用。

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針對PCR篩選結果，健保署已經完成與其健康存摺的連結供民眾查詢，而就疫苗接種情形，在近日也已推出疫苗通行證供大眾使用。圖為日前公佈的COVID-19通行證示意圖。（圖／健保署提供）



無可諱言地，政府針對民眾上開醫療個資（特種個資）的傳輸與利用均須遵守個人資料保護法之相關規範，亦即須在事前或事後有適當安全維護措施下始得於履行本身法定義務範圍內為之，且不得就該資料隨意進行目的外之利用，換句話說，政府在作上開系統的建置時不能讓人民的醫療個資有外洩風險，且不能隨便拿去作其他用途（比如把簡訊實聯制拿去作犯罪偵查），在滿足上開要件的情形下，於個人隱私以及防疫公益的權衡擺盪折衷下，疫苗通行證在這防疫下半場戰役中，絕對是有其存在必要性的，畢竟加零不會自己從天上掉下來，要是不就特定感染熱區進行圍堵殲滅，疫情隨時有反彈的可能，而作戰不可能沒有好的武器，而在武器研發及改良的過程中，多點掌聲與建議絕對會比一味指責來的有價值。

（前公務員，現法律實務工作者）

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