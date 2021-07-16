自由開講》理性助益國安與健康

林基興

日昨，美國智庫布魯金斯研究所研究員何瑞恩（Ryan Hass曾任白宮國家安全會議一主任），投書〈美豬公投，台灣選民應慎思明辨〉提到，「支持蔡總統開放美豬的政策，是否等於確保台灣與美國達成雙邊貿易協定（BTA）或加入CPTPP，現在下定論還言之過早，但這麼做至少會加快若干特定議題的協商進度，如數位貿易。另一方面，若公投通過禁止美豬進口，恐怕也會斷送台灣尋求加入新興區域經濟體系的機會。」

關心國家者實應注意其微言大義與國人的觀念，例如，為何弄得美豬案需公投？所用萊克多巴胺（瘦肉精）已26國准用，也合乎國際規範10 ppb（十億分之一）以內。萊劑毒性很低，代謝也很快，例如，美牛最高只有2.8 ppb，即使人一次吃下75,000 ppb，還不會中毒。萊克多巴胺獲准當飼料添加劑至今20年，並無傷人案例。

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其實，國人要注意的是烹煮方式（油炸傷身）、存藏溫度等，而非美豬與否。

為何弄得美豬案需公投？所用萊克多巴胺（瘦肉精）已26國准用，也合乎國際規範10 ppb（十億分之一）以內。萊克多巴胺獲准當飼料添加劑至今20年，並無傷人案例。（資料照）

第二件國人方便幫助國家的是基改食品，因從第10次台美貿易和投資框架協議（2016年）起，美國貿易代表署的「外國貿易障礙的國家評估報告」，批評台灣《學校衛生法》禁用基改食品，缺乏科學根據。其背後故事呢？

2015年，立法院修正學校衛生法條文，明訂學校禁用含基因食材，因基改黃豆是飼料黃豆，傷害學童。其實立委誤解，例如，2016年，諾貝爾生醫獎羅伯茲（Roberts）號召百餘位諾貝爾獎得主，簽署公開信〈諾貝爾獎得主支持精準農業（基改生物）〉聲明，不論人或動物，從無食用基改食品而危害健康的案例；全球已有超過270個科學組織支持其安全性。

該禁令造成營養午餐漲價2到5元（26萬弱勢生由教育部補助每年2.6億元）。其次，該法排除了《食管法》的適用，其法理基礎為何？該法又排除校園販售，違反自由貿易的不歧視（TPP協定）等，會招致貿易制裁。總之，該法只是自傷傷國。

（大學教授）

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