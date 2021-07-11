自由開講》美國對台獨的真實語境

邱志偉

日前，美國國家安全委員會印太事務協調員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾（Kurt Campbell）7月6日說，美國不會支持台灣獨立，結果此一聲明再度引起國內輿論相當大回響。其實美國對台政策過去三十多年來，其始終堅持的就是戰略模糊。但美國所謂不支持台獨的語境，真是為傷害台灣嗎？以下敘述帶各位分析理解。

一、坎貝爾與羅素都是美國亞太事務的資深專家，知台也知中

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坎貝爾（Kurt Campbell）所參與的這場線上論壇，主要的提問人為前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel），而坎貝爾本人也曾為美國國務院亞太助卿，兩人剛好是歐巴馬時代（2009-2017），美國對亞太地區政策的前後任負責人。

坎貝爾在其任內處理過最著名的政治事件，應當屬協助中國維權律師陳光誠離開中國赴美進修，當時前美國在台協會處長梅健華（Kin Moy）亦以國務院亞太副助理國務卿身分參與其中。而不論是坎貝爾或羅素都是對美中台灣事務相當熟悉的資深官員，亦和蔡英文總統有過接觸。在蔡總統仍是總統候選人時，曾於2015年訪美，並在CSIS智庫（美國戰略與國際研究中心）演講時，坎貝爾就和蔡總統面對面對談。而羅素則曾在2017年訪台，並面見過蔡總統，且在政大演講時強調「美國絕不會以犧牲台灣來換取美中關係。」

二、坎貝爾的發言除了聲明政策外，更提及對台灣的支持

總之，以這二人的身分來說，皆屬知中且知台派。而若細究坎貝爾與羅素的對話語境，坎貝爾的發言相當慎重，前後文脈絡重點亦非強調對台不友善，相對的他所強調之重點為：美國對台海兩岸的理解並沒有改變。也就是美國兩黨長期以來恪守的「雙重嚇阻」政策：「美國不支持台灣獨立，同時也反對中國武力犯台。」坎貝爾還有補充，美國相當樂意見到台灣在國際社會扮演更多角色，尤其在疫情當中，疫苗問題台灣更不可被排除在外。就以發言脈絡語境而言，美國本無意對台海現狀有新立場，更何況這屬兩黨目前皆有的共識。若刻意放大此為美國的政策表態，實在大可不必，且居心可議更對台灣發展毫無助益。

坎貝爾還有補充，美國相當樂意見到台灣在國際社會扮演更多角色，尤其在疫情當中，疫苗問題台灣更不可被排除在外。圖為美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（法新社）

三、美國兩黨對台政策無重大差異，但台灣的前途仍應由台灣人自決

以美國政府來說，反對兩岸片面改變現狀，是兩黨都遵循的基本政策，只是這條紅線有時會劃的非常積極，有時會比較輕描淡寫。美國歷任總統從柯林頓、布希、歐巴馬、川普，前三人都曾明白表示對台灣現狀的支持，布希更曾說過要窮盡一切可能」（whatever it took）保護台灣，川普任內亦多次簽署有台法案，但所有人均未曾提及支持台灣獨立。然而，美國雖說不支持台灣獨立，但事實上也沒有說過美國「反對」台灣獨立，最終符合美國利益的還是兩岸均能以和平方式，解決雙方對於主權認知的分歧。

剛好前國安會秘書長邱義仁，最近接受前總統陳水扁專訪時，強調「美國不支持台灣獨立，這是事實，但台獨是黨的目標這也不用特別更動」。我想這個詮釋應當屬民進黨的立場。我們執政有自己長期的目標，但我們也尊重美中台關係裡，另外兩國的立場，絕不刻意挑釁挑起事端。

但作為民進黨員，黨的台灣前途決議文所揭櫫：台灣前途應由台灣人自己決定。我們若要實現黨綱的目標，以國內及國際現實狀況，確實有難處。但我相信，台海兩岸之間，台灣選擇正確的制度與價值前行，再過30年、50年，我相信只要黨能獲取人民信任，國際情勢終能有變。我們所追求的台灣夢，終能獲最多民意支持，我們的目標自然也能開花結果！

（立法委員）

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