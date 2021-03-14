自由開講》疲於奔命的農業補貼與焦頭爛額的農業政策

張麗善／雲林縣縣長

試問：如果台灣要設立「紅豆博物館」，應該要放在哪呢？相信大家的腦海必定會立刻浮現屏東萬丹。原因無他，只因萬丹是台灣最重要也最著名的紅豆產區。就如同上個世紀李國鼎高瞻遠矚決定建設科學園區時，即堅持以新竹為首選，而他當時看重的就是清華與交通兩所大學優質的理工人才。產業群聚與區位優勢的概念是所有政策制訂者所需具備的常識基礎ABC，倘若政策制訂者缺乏產業區位的概念，任何政策終將導致災難性的結果。

近來為了水果出口問題，農政單位各項補貼救急只能以疲於奔命來形容。為了製作台灣鳳梨出口澳洲的宣傳形象，農委會甚至提供了每公斤105元的運費補貼。荒謬的是，出口澳洲的運費補貼已經是產地收購價的五倍之餘。但鳳梨事件還未消停，又傳出台蕉輸日被驗出殺菌劑百克敏劑量超標、被迫下架回收的消息。農業事件連環爆，除了暴露出台灣農業產銷體系的脆弱性以外，更再次揭露我們缺乏宏觀且長遠的農業政策規劃。而近來農政單位於冷鏈物流體系的規劃落實部分，更是如此。

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2018年9月第六次全國農業會議即已決議，未來將「建構全國農產品冷鏈物流體系，設置智慧型冷鏈物流中心，優化採前及採後處理、分級包裝、貯運系統。整合業者建立跨國冷鏈物流體系，提升農產品到貨品質與市場競爭力」。若站在全台農業政策的制高點，雲林作為全台最大的農業縣、最重要的農業產區，相關冷鏈物流體系建設，勢必得以雲林為中心，如此才能推動台灣整體農業發展的升級。而農委會於2020年1月所提出的【建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系】報告書則也明確指出，台灣冷鏈物流體系早已落後國際水準及亞洲主要國家甚多，特別是蔬菜、水果與花卉領域亟待追趕強化。且此份報告書也同意，「雲林是全國產量第一之蔬菜產地，依產銷調節與提升品質政策執行，於雲林設置冷鏈物流中心具健全全國冷鏈物流體系的必要性」。

回顧2018年，當時還身為雲林縣長參選人的張麗善（中）就發起連署爭取冷鏈物流中心設雲林的計畫。（資料照）

同樣基於打造次世代台灣新農業的概念，雲林縣於2019年即已向中央提出將西螺果菜市場納入全台農產品冷鏈物流體系，以及於斗南設置冷鏈物流中心之政策計畫。然令人不解的是，一項符合台灣農業前瞻發展目標，且與中央政策方向相符的計畫提案，其後卻不斷遭農糧署以土地使用、運營規劃的技術性理由阻擾。就當雲林縣針對農糧署之各項質疑，提出詳盡說明後，農糧署卻又另外以投資金額巨大的理由，作為推諉藉口。

然而，一連串技術性阻擾的後果，就是台灣農業優勢的不斷喪失。當RCEP已正式啟動、全球性電商物流急速發展之際，過去台灣農業既有的優勢也因為關稅問題與落後的冷鏈物流體系而節節衰退。強化農業基礎建設是改善台灣農業體質的唯一門道，農政單位若持續顢頇短視，只停留在各項農業事件爆發時擬定毫無遠見且焦頭爛額的農業政策，不願大刀破釜加強農業基礎建設的投資力度，往後終將沉淪於反覆且疲於奔命的農業補貼。近幾年來台灣的農業發展概況，即為最佳明證。

今年年初政府才為了因應瘦肉精美豬所可能導致的衝擊，提出130億的養豬基金；鳳梨事件則又啟動10億的補貼。當主政者大力撒錢補貼、行政院內小編努力做圖之時，我們或許更該靜下心，儘速完成冷鏈物流體系的建設吧！

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