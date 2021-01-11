自由開講》臺美關係再進一步，民進黨行，國民黨行嗎？

林瀚城

美國國務卿蓬佩奧在即將卸任的時刻宣佈解除美台交往的所有限制。

蓬佩奧在聲明中說；「美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於臺灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效」。

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美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（法新社）

川普總統的前任，歐巴馬政府時期，這項準則對我國多所限制，禁止我國駐美代表處人員進入國務院大樓、禁止代表處在雙橡園舉行升旗典禮，禁止中華民國國旗在美國政府機構內出現、禁止前往美國軍校進行交流訓練的臺灣軍方人員穿著制服或展露國旗。

蔡英文總統執政以來，自臺灣前任駐美代表高碩泰已能公開、大方的進入國務院參與國際會議， 前國安會秘書長李大維於訪問華盛頓時，能與時任美國國家安全顧問波爾頓會面，賴清德在當選副總統後，前往國務院與國安會拜會，寫下臺美斷交以來拜會美國國安會最高層級紀錄。

川普總統就任後積極促進並提升臺美之間的外交、經貿、科技及軍事及戰略之合作及交流，今日臺美雙方關係已是1979年以來最佳狀態，《臺灣旅行法》、《臺北法案》、《臺灣保證法》、《國防授權法案》，相繼落實，還解密被視為是對「一中原則」公開挑戰的對臺「六項保證」。

川普總統被視為對臺灣最友善的美國總統，對於台灣安全趨向戰略清晰方向，任內不懼中國再三抗議，出售精良武器我國達11次之多，且金額高於前任；除此之外，還持續派遣衛生部長、國務次卿等高官來臺訪問，近日更宣佈美國駐聯合國大使即將來臺訪問。對此，國民黨的「酸葡萄理論」再度發作，馬英九、朱立倫、吳斯懷、等國民黨高層卻無視臺美關係得來不易的進展，相繼出言無狀，實有失民主風度。

蓬佩奧宣佈解除美臺交往的所有限制，雖說象徵意義大於實際，但臺灣外交官未來能比照其他國外交官一樣有尊嚴的與美方互動，美國新政府即將就職，今後若能持續2020年以來臺美關係加溫，則我國國際地位之提升、外交事務的推行將更加順利，國民黨若為善盡在野黨責任，有必要在此關頭還指三道四？何況，馬英九執政的八年期間開放美國含萊克多巴胺牛肉進口，但臺美關係卻絲毫無改進可言。

奉勸國民黨應即放棄「酸葡萄」心態，切勿再激烈反對開放美國豬肉進口，靜心思考一下，民進黨政府能為臺灣做的國民黨為甚麼不能 ？

（商）

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