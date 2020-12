自由開講》萊豬的衝擊與養豬產業自身的危機

張麗善

自從政府宣佈將於明年元旦起開放美國萊豬進口,立即引發嚴重的爭議,以及廣大豬農與消費者反彈。然關注消費者食安議題的同時,另一項更值得注意的焦點則在於:長期以來國內養豬產業自身所面臨的困境。儘管政府不斷宣稱,溫體豬肉是台灣養豬業的最大優勢。但農政單位似乎完全忽略了國人飲食習慣的改變以及人口結構的老化等因素對養豬產業的衝擊。

2015年時,國人平均的豬肉年消費量為37.56公斤,家禽肉的消費量則為34.26公斤。然2019年的最新數據則顯示,國人平均的豬肉年消費量已下降至36.84公斤;與此同時,家禽肉的消費量則增加為40.16公斤。換言之,國人對豬肉的喜愛程度已出現逆轉的窘境。而導致國人豬肉消費量下降的因素,一方面是健康意識抬頭所致,另一方面則為人口結構的老化。

導致國人豬肉消費量下降的因素,一方面是健康意識抬頭所致,另一方面則為人口結構的老化。

近年來上健身房已形成一股社會風潮,在健身房自拍打卡更是許多網美、型男所熱衷的網路分享活動。值得注意的是,為保持身材,健身房教練紛紛鼓勵學員食用「高蛋白增肌減脂健身餐」。而這類菜單的蛋白質攝取來源除傳統的豆類製品(如豆漿)、水煮蛋白外,最主要的蛋白質來源則為「水煮雞胸肉」。對眾多節食塑身、減肥健身族群而言,雞胸肉具備了低脂、高蛋白的特質。如今連各大便利商店的微波食品區都能看到諸多品牌、各類口味的「即食雞胸肉」,即為雞胸肉廣受歡迎的最佳明證。

相較於社會大眾對家禽肉喜好程度的增長,人口結構的老化則又間接地導致國人豬肉消費量的下降。少子化的衝擊使得台灣的人口金字塔逐漸朝向倒三角形的樣態發展。對中老年人而言,紅肉不僅有健康的疑慮,它的口感也不適合牙口逐漸退化的中老年人。相形之下,軟嫩的白肉雞反而更適合中老年族群,這也為白肉雞產業提供了極大的發展空間。這幾年有許多農企業紛紛在中南部縣市投資白肉雞場,即清楚反映了市場趨勢與前景。

職是之故,台灣總體豬肉消費量的下降似乎已是不可逆轉的趨勢。此時政府又開放美國萊豬的進口,對台灣本土養豬產業而言,可謂雪上加霜。面對如此艱困的外在環境,養豬產業除了要力求升級轉型外,同時更要伺機去蕪存菁、強化豬農們的整體競爭力。

至於政府與農政單位部分,台灣除能仿效日本訂定〈畜產品價格穩定法〉(Act Concerning the Stabilization of Price of Livestock Products, ACSPLP),建立進口豬肉的門檻價格制度。當進口豬肉價格低於基準價格時,則調升豬肉進口關稅,而增收之關稅則供作協助養豬產業升級之基金。與此同時,政府應該積極利用完整且大面積的台糖土地,於中南部重要的養豬縣市籌建「養豬畜產專區」,鼓勵原先座落於各鄉鎮的養豬戶遷場至專區內。養豬畜產專區不僅能協助養豬戶解決長期以來令人詬病的環保問題,妥善利用豬糞尿,更有經濟效益地進行沼氣發電、製作堆肥等工作。更重要的是,畜產專區外栽種的隔離林、強制劃分的隔離帶,則能降低疫病的傳播。唯有如此,才能整體降低養豬成本之時,又能兼顧環保與生物防制的需求。

總的來說,政府開放美國萊豬雖將造成國內養豬產業的嚴重衝擊,但絕非世界末日。然如何化危機為轉機,則有賴於農政單位的智慧與遠見。

