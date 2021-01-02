Lin bay 好油》找豬隊友解決豬問題

Lin bay 好油
蔡總統昨日的元旦談話大打悲情牌，關於萊豬，懇請民眾體諒政府沒有不開放的空間。不過我無法體諒，畢竟今日的窘境是民進黨自己造成的。
解決問題就是先解決提出問題的人
2016年中民進黨新政府甫上台，時任農委會主委曹啟鴻接受《聯合報》的專訪時說出：台灣哪有不開放瘦肉精美豬的本錢。新任的農委會主委有勇氣正面迎戰這個議題，然而在他背後不是行政部門的支援，而是一群把他當成測風向犧牲品的團隊，發覺風向不對，相關部門也避談這個話題，最後以讓曹啟鴻被罵爆收場。
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去年初民進黨政府連任後，任誰都知道美國大選前一定會解決瘦肉精美豬的問題，面對記者開放瘦肉精美豬提問，當時的農委會回答：目前無開放的規劃，如果要開放一定會事前溝通。
結果這幾個月來的鬧劇，就是農委會所謂的「事前溝通」，有解決問題擔當的人迅速被換掉，接任的人只懂得迎合上意，這種新農業感覺一點都不新（如果要講解決口蹄疫，首功是曹啟鴻、次功是陳保基，而不是現在這群收割仔，曹啟鴻任內任用黃德昌，排除金門以台澎馬的名義送件，才得以過關，國民黨不可能做割捨金門的動作，但民進黨可以，所以陳保基任內不可能解決，但相關的科學資料他已經吩咐農委會下屬單位準備好，這也是為什麼民進黨政府可以馬上有資料送件走後續程序。）。
標示、標章，傻傻分不清楚
大多數的民眾也理解台灣面對美國沒有不開放瘦肉精美豬的本錢，所以開放的決策並沒有引起多大的負面反彈，國民黨的荒謬作為也只證明他們和國民黨2.0一樣是雙標仔。但今日的慘況是民進黨政府自己造成的，從丁怡銘的牛肉麵記者會，再來蹭信功遭打臉查水錶甚至移送蘇偉碩，到最近的標章之亂等，這些都不是在野黨的表現得分，而是民進黨不斷失誤造成的結果。衛福部搞一個強制豬肉食品標示就弄得人仰馬翻了，又碰到最好的豬隊友農委會，嫌一個標示不夠亂，再搞了一個標章來添亂，最後大家標章、標示傻傻分不清楚，堪稱悲劇一場，其中的受害者是鬍鬚張，只是配合政府政策的演出，最後卻重傷商譽，再度讓食品管理事件上遍各大新聞版面。試問，其他大型連鎖食品業者看到鬍鬚張的慘況，未來又該怎麼面對台灣豬標章呢？由此看來也不得不承認八方雲集的先見之明，申請標章但是不張貼，迎合政府政策兼顧降低風險。
右邊為農委會推出的標章，左邊為衛福部推出的貼紙標示。（圖：農委會、衛福部網站）
錯失說明時機，自食惡果
蔡英文總統上任的時候說要做「最會溝通的政府」，話講得滿，一路走來卻只有越諷刺，嘴巴講溝通，實際上不溝通。萊豬開放，政府用產地國來源標示解決，反對陣營有的要禁用，有的用標示萊豬來處理。但到底能不能標示萊豬呢？標示有無含萊劑，其實也是解決方式之一。萊豬的開放要面臨的是管理問題，但政府的管理不能違反無歧視的原則，也就是不能雙重標準讓本國商品不用標示，外國商品必須標示。
萊豬的開放要面臨的是管理問題，但政府的管理不能違反無歧視的原則，也就是不能雙重標準讓本國商品不用標示，外國商品必須標示。（本報資料照）
民進黨的政府用的是日本的方法，白話一點就是：我不說破有無含瘦肉精，但規定使用豬肉要標示來源國，用暗示美豬含瘦肉精的方式讓民眾自己選擇。日本的做法其中有國情的考量，因為日本的管理模式向來是不把話說死，例如日本賣淫是非法，所以禁止業者在街上攬客，但如果客人主動上前，在房間裡頭做什麼是他們的事情，政府管不著。但台灣國情和日本一樣嗎？那麼台灣政府可不可以要求豬肉類食品標示有無萊劑？當然可以，但必須符合無歧視的原則，也就是說，可以以國情為因素要求立法規定豬肉類食品必須標示有無萊劑，既然本國豬肉類食品都強制標示了，那麼進口豬肉類食品基於國民化待遇的原則，也必須強制標示。這當然是解決途徑之一。
但民進黨政府從來不向民眾說明有哪些解決方式可供選擇，不溝通就一昧硬幹，錯失了向社會說明的時機，最後就導致今日的窘境，這時才要大家體諒，那麼誰來體諒民眾呢？