Lin bay 好油》找豬隊友解決豬問題

在萊豬爭議上民進黨政府從來不向民眾說明有哪些解決方式可供選擇，不溝通就一昧硬幹，錯失了向社會說明的時機，最後就導致今日的窘境，這時才要大家體諒，那麼誰來體諒民眾呢？

Lin bay 好油

蔡總統昨日的元旦談話大打悲情牌，關於萊豬，懇請民眾體諒政府沒有不開放的空間。不過我無法體諒，畢竟今日的窘境是民進黨自己造成的。

解決問題就是先解決提出問題的人

2016年中民進黨新政府甫上台，時任農委會主委曹啟鴻接受《聯合報》的專訪時說出：台灣哪有不開放瘦肉精美豬的本錢。新任的農委會主委有勇氣正面迎戰這個議題，然而在他背後不是行政部門的支援，而是一群把他當成測風向犧牲品的團隊，發覺風向不對，相關部門也避談這個話題，最後以讓曹啟鴻被罵爆收場。

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去年初民進黨政府連任後，任誰都知道美國大選前一定會解決瘦肉精美豬的問題，面對記者開放瘦肉精美豬提問，當時的農委會回答：目前無開放的規劃，如果要開放一定會事前溝通。

結果這幾個月來的鬧劇，就是農委會所謂的「事前溝通」，有解決問題擔當的人迅速被換掉，接任的人只懂得迎合上意，這種新農業感覺一點都不新（如果要講解決口蹄疫，首功是曹啟鴻、次功是陳保基，而不是現在這群收割仔，曹啟鴻任內任用黃德昌，排除金門以台澎馬的名義送件，才得以過關，國民黨不可能做割捨金門的動作，但民進黨可以，所以陳保基任內不可能解決，但相關的科學資料他已經吩咐農委會下屬單位準備好，這也是為什麼民進黨政府可以馬上有資料送件走後續程序。）。

標示、標章，傻傻分不清楚

大多數的民眾也理解台灣面對美國沒有不開放瘦肉精美豬的本錢，所以開放的決策並沒有引起多大的負面反彈，國民黨的荒謬作為也只證明他們和國民黨2.0一樣是雙標仔。但今日的慘況是民進黨政府自己造成的，從丁怡銘的牛肉麵記者會，再來蹭信功遭打臉查水錶甚至移送蘇偉碩，到最近的標章之亂等，這些都不是在野黨的表現得分，而是民進黨不斷失誤造成的結果。衛福部搞一個強制豬肉食品標示就弄得人仰馬翻了，又碰到最好的豬隊友農委會，嫌一個標示不夠亂，再搞了一個標章來添亂，最後大家標章、標示傻傻分不清楚，堪稱悲劇一場，其中的受害者是鬍鬚張，只是配合政府政策的演出，最後卻重傷商譽，再度讓食品管理事件上遍各大新聞版面。試問，其他大型連鎖食品業者看到鬍鬚張的慘況，未來又該怎麼面對台灣豬標章呢？由此看來也不得不承認八方雲集的先見之明，申請標章但是不張貼，迎合政府政策兼顧降低風險。

右邊為農委會推出的標章，左邊為衛福部推出的貼紙標示。（圖：農委會、衛福部網站）

錯失說明時機，自食惡果

蔡英文總統上任的時候說要做「最會溝通的政府」，話講得滿，一路走來卻只有越諷刺，嘴巴講溝通，實際上不溝通。萊豬開放，政府用產地國來源標示解決，反對陣營有的要禁用，有的用標示萊豬來處理。但到底能不能標示萊豬呢？標示有無含萊劑，其實也是解決方式之一。萊豬的開放要面臨的是管理問題，但政府的管理不能違反無歧視的原則，也就是不能雙重標準讓本國商品不用標示，外國商品必須標示。

萊豬的開放要面臨的是管理問題，但政府的管理不能違反無歧視的原則，也就是不能雙重標準讓本國商品不用標示，外國商品必須標示。（本報資料照）

民進黨的政府用的是日本的方法，白話一點就是：我不說破有無含瘦肉精，但規定使用豬肉要標示來源國，用暗示美豬含瘦肉精的方式讓民眾自己選擇。日本的做法其中有國情的考量，因為日本的管理模式向來是不把話說死，例如日本賣淫是非法，所以禁止業者在街上攬客，但如果客人主動上前，在房間裡頭做什麼是他們的事情，政府管不著。但台灣國情和日本一樣嗎？那麼台灣政府可不可以要求豬肉類食品標示有無萊劑？當然可以，但必須符合無歧視的原則，也就是說，可以以國情為因素要求立法規定豬肉類食品必須標示有無萊劑，既然本國豬肉類食品都強制標示了，那麼進口豬肉類食品基於國民化待遇的原則，也必須強制標示。這當然是解決途徑之一。

但民進黨政府從來不向民眾說明有哪些解決方式可供選擇，不溝通就一昧硬幹，錯失了向社會說明的時機，最後就導致今日的窘境，這時才要大家體諒，那麼誰來體諒民眾呢？

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