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自由開講》馬英九才是真正走進「盤絲洞」的「豬隊友」

2024/12/06 08:10

◎ 王濬

馬辦大張旗鼓邀中生團來台卻爭議不斷。先是在中生來台期間，中國「軍機照飛、船艦照繞」，看不出絲毫「和平交流」的誠意；中生代表不但說出「中國台北隊」，馬辦執行長蕭旭岑還加碼「也可叫中國台灣隊」的唾面自乾；國民黨政客也不忘加工製造「高中生心智不成熟」假訊息，甚至還稱「中生『男俊女美』不像青鳥『拐瓜劣棗』」——生性善良的台灣人對「來者是客」盛情接待，換來的卻是國共兩黨粗暴野蠻、傲慢無禮、鄙視輕慢、造謠羞辱的種種回應，如果這不算是統戰，那什麼才是？

中生團成員、中國奧運金牌馬龍等人參訪中山女高時，被拍到受到一群女學生「追星式」歡迎，中國媒體以「盤絲洞」來形容，暗示馬龍受歡迎到「像是被蜘蛛精包圍」。（圖擷取自中國抖音，本報合成）中生團成員、中國奧運金牌馬龍等人參訪中山女高時，被拍到受到一群女學生「追星式」歡迎，中國媒體以「盤絲洞」來形容，暗示馬龍受歡迎到「像是被蜘蛛精包圍」。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

而更讓人無法接受的是，在中國奧運金牌馬龍等參訪中山女高時，中國媒體居然用「盤絲洞」來形容，暗示馬龍受歡迎到「像是被蜘蛛精包圍」——人家歡迎你進學校參訪，卻還要承受無辜學生的面孔都被上傳到抖音上瘋傳進行統戰，甚至還要被用極盡貶義與性別歧視之能事的言語，來形容這些熱情歡迎遠方來客的學生——台灣人的善良與人情豈是容中共與馬辦這樣在糟蹋的？

馬辦或許以為高中生當年都還年紀小沒記憶，但大家難道不會用Google嗎？——當年馬英九執政時，為追求自己的「歷史定位」並迫不及待想當「兩岸破冰第一人」，強行推動各種親中政策、大開國安漏洞、推進兩岸「深水區」政治議程，若非2014年的「太陽花學運」擋下國共的「兩岸經濟一體化」大計，現在台灣不僅絕無可能成為「國際民主供應鏈」的可信賴關鍵成員，恐怕更將隨著深不見底的「中國經濟下行」趨勢，被直直地拖進黑暗深淵。

馬英九卸任後為追求「和平使者」與「習近平好朋友」等稱號陸續訪中，並在國際間散播「疑美論」、「疑賴論」、「台獨論引戰論」，徹底失去了前任國家元首應有的責任與格局。（資料照）馬英九卸任後為追求「和平使者」與「習近平好朋友」等稱號陸續訪中，並在國際間散播「疑美論」、「疑賴論」、「台獨論引戰論」，徹底失去了前任國家元首應有的責任與格局。（資料照）

而即使是卸任後，馬前總統為追求「和平使者」與「習近平好朋友」等稱號開始訪中，並大肆在國際間散播「疑美論」、「疑賴論」、「台獨論引戰論」，一下子說「台灣問題由兩岸中國人自己解決、不要外力干涉」，一下子要國人「相信習近平」、一下子又批「美國只會把台灣當武器」等言論⋯⋯不但早已成為國民黨本土派、改革派與青壯派們心中共同的「票房毒藥」，更讓自己的形象繼續下探至谷底，徹底失去了前任國家元首應有的責任與格局。

當中媒用「盤絲洞」來醜化中山女高的學生時，其實那個一路走來都被中國用各種「歷史定位」與「統戰紅利」當誘餌，而一步步踏進中共精心安排的陷阱裡；自己被統戰的「蜘蛛絲」纏繞綑綁，卻還招手著要台灣人也跟著進來，想讓整個國家都陪他一起被赤色蜘蛛精們吃得屍骨無存的「豬隊友」，一直都是我們「親愛的」馬英九前總統。

（作者為政治及文字工作者、中國政策研究員）

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