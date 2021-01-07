自由開講》含萊劑美豬遊台灣：地方豬農霧煞煞篇

廖郁賢

先不論美豬議題攸關國際貿易的部分，每天媒體鬧得沸沸揚揚，但公部門對於保障民眾知的權利，有給出完善的機制嗎？如何做到資訊透明或者是「相對」透明？這個始終未解的爭議，絕非僅限於開放與否的問題，更重要的是，後續要如何讓國人安心。

雲林毛豬養頭數有156萬頭以上（占全台總數28%），作為養豬大縣的地方議員，這段時間內一面理解政策走向，並且協助釐清民眾疑慮，完全能理解鄉親的每一份擔心、疑慮，其中一點關鍵就在於國產豬價是否受到衝擊，是否如業者所說會有崩盤情況？還是在本已供不應求又可拔針外銷的情況下，反而更加搶手導致價格遭到哄抬？豬農一方面擔心掉價、崩盤，但同時期待產業轉型，期許國家提出的百億基金不只做到護盤，更要做到產業升級，可說是憂喜參半。

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雲林毛豬養頭數有156萬頭以上，占全台總數28%。（資料照）

去年九月農委會下鄉說明時，我就在場提出中央政府應儘速辦理公聽會廣納意見，並具體明訂出配套方案，且需分級補助，針對大小豬農有不同的作法，這樣才能真的讓資源能公平分配、全國豬農有感；更重要的是，接軌國際的外銷計畫要看得到，而上述種種都是豬農們的心中大事。不論最終結果如何，政府都不該讓業者與消費者承擔政策轉嫁後的成本，中央與地方政府都應對對豬肉價格的維持有具體對策，但直到今日，許多的疑慮仍甚囂塵上，成了豬農始終未解之謎。

在這個新年連假，親訪並整理不少雲林養豬戶的疑惑，從究竟會有多少數量進口、怎麼標示、台灣毛豬價格沒變動，為什麼便當漲價、肉品標示查察與罰則、豬肉價格連動調整、跟進萊劑優良豬場目的與隱憂......這些直接受到衝擊的人理應要輕易獲得的消息，卻像是一團迷霧，就連有些養豬協會成員也苦惱著都是看新聞片段得知訊息，也不確定到底是如何？這就是地方反感的問題點，就算行政院有推出「豬肉儀表板」的服務，目前已到開放日，民眾仍無法從中得到需要的訊息。

當資訊無法順利傳達到養豬戶耳裡，雲林縣政府除了持續擴大「零瘦肉精聯盟」，招募畜牧場與商家，以及張麗善縣長本人號召縣民參與「反萊豬公投」的同時，有沒有更多應對作為，是真的能夠讓養豬戶們掌握更多資訊，以此消除心中種種疑慮呢？在選擇以食安疑慮做為反對論述的同時，更期待雲林縣政府能為美豬進口後產業衝擊與轉型上，提供民眾更多資訊，這應當也是地方政府應該要更加努力作為的重點。

（時代力量雲林縣議員）

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