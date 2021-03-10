自由開講》「台籍代表」的統戰陰謀！

余昶毅

近期中國大陸臺籍全國人大代表蔡培輝在中共兩會中聲稱，眾多港澳臺年輕人渴望「到大陸從軍」、在解放軍內「鍛鍊自己，保家衞國」，敦促中共當局應重視港澳臺青年希望到大陸從軍的期望，讓年輕人提升對中國的認同感。

中國全國人大「台籍代表」、香港富麗國際集團董事局主席蔡培輝（見圖）在中國兩會期間受訪指出，許多港、澳、台青年都想要到中國從軍。（擷取自微博）

這名蔡培輝於臺灣出生，長期在中國大陸經商，並開始踏入政壇，最後在2018年當選第13屆全國人大代表，可說是平步青雲，然而這樣一個將事業重心放在大陸的人物，怎麼會有資格當臺灣青年的傳聲筒？

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其實中共開放人大代表名額給臺籍人士的最大目的，即是對臺灣進行統戰，試圖營造出一種中國重用臺灣人、把臺灣人當作同胞的錯覺，進而誘使臺灣民眾認同「祖國」。

但是我們可以看到，中國政府近年對內持續限縮民眾的言論自由，也對香港、新疆、西藏的異議人士實施泯滅人性的打壓；中共當局一方面打著「一國兩制、和平統一」的口號向臺灣實施溫情喊話，另一方面卻時常無預警以軍事、經濟等手段恫嚇臺灣，如同一隻披著羊皮的狼，這樣一個蠻橫霸道的國家，怎麼值得我們投奔？更別說是進入解放軍實踐「愛國理想」了。

總而言之，蔡培輝的言論只是為討好中共當局而編造的謊言，絕對無法代表港澳臺年輕族群的真實心聲，我想臺灣的年輕人們也早已識清中共利用各種話術愚弄人民的戲碼。我想對臺灣年輕人來說，維護民主價值及局勢安穩，才是當今一代最重要、最艱鉅的任務。

圖為日前流傳一支據稱是被送往中印邊境支援的解放軍悲鳴痛哭的影片。（圖擷取自推特）

（公務人員）

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