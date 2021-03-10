自由開講》中共的「水果政治學」

林彥如

北京召開「兩會」，被中國稱為「台籍代表」的人士，究責近日台灣鳳梨事件，大罵台灣政府「無視台胞福祉」。其實，除了台灣之外，澳洲跟加拿大都曾經遭受中共經濟制裁作為報復手段。台灣鳳梨、澳洲葡萄酒及加拿大油菜籽等，都變成中共超限戰武器。

去年底，澳洲因為要求徹查武漢肺炎發源地，中共針對澳洲出口的葡萄酒，祭出懲罰性關稅。2018年底，華為孟晚舟在加拿大遭到逮補後，中共以發現害蟲為由，禁止進口加拿大油菜籽。

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去年底，澳洲因為要求徹查武漢肺炎發源地，中共針對澳洲出口的葡萄酒（左），祭出懲罰性關稅。2018年底，華為孟晚舟在加拿大遭到逮補後，中共以發現害蟲為由，禁止進口加拿大油菜籽（右）。圖中間為台灣鳳梨。（報社合成／歐新社／法新社／彭博）

因此，我們可以得到三個重要教訓：第一，世界各國只要依賴中國市場，都可能成為中共政治恐嚇工具。第二，台灣農產品在中國銷售，背後潛藏中共統戰問題。除此之外，2015年出版《水果政治學》一書說明，水果出口賺的是台灣買辦，但風險卻是台灣農民與政府承擔。第三，中共把市場與貿易作為政治工具，這是當前世界貿易最大政治風險！

中共政府蠻橫行為，不只台灣深刻感受，所有與中國貿易的國家都必須提防。因為，中共除了是世界文明與人權踐踏者外，也是世界自由貿易最大干擾。世界各國依賴中國市場，總是潛藏政治風險。因此，保持安全距離、時時警惕才是上上之策！

（成大政治系學生、台灣基進政經私塾學員）

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