自由開講》中共不買台灣鳳梨的陰謀

陳啟濃

在武漢肺炎無法撼動台灣的經濟，更由於台灣防疫成功，民進黨政府獲得人民更多的支持，中共按捺不住，終於出招了。中共的陰謀盤算，我們必須見招拆招。

總統蔡英文（中）28日在高雄市長陳其邁（左2）、農委會主委陳吉仲（右2）及立委邱議瑩（右）、邱志偉（左）等人陪同下，走訪高雄市大樹區鳳梨產銷班訪視農友，並喊話全力挺農民。（截圖自蔡英文臉書）

1.農民一向是民進黨的支持者，尤其小英推動農民年金，對長期務農的人口，非常有鼓勵意義。中共選擇打擊農業，挑動農業人口對民進黨的支持，撼動農民的鐵票。

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2.選擇鳳梨開刀，正是因為鳳梨以南部種植為主，台南、高雄、屏東三個縣市占台灣鳳梨種植的最大產量。而這三縣市長期都是民進黨執政，減縮鳳梨的中國外銷市場，影響鳳梨的銷路，恰好可以讓農民收入減少。再由國民黨裡應外合，喊出「民進黨治國無方」、「意識形態治國」，犧牲了農民的生計。

3.打擊台灣積極拓展國際市場信心，為了不讓政府分散市場減少風險政策提早奏效，中共超前部署打擊台灣鳳梨在中國的市場。蔡英文總統就任以來，改變以往馬英九過於親共的政策，讓台灣的經濟逐漸減少對中國的依賴。中共將鳳梨的市場作為試金石，擾亂台灣經濟脫中走向國際化的策略。

中共從來就沒有經濟自由化，經濟一向也是政治考量，對於台灣更不可能願意平等對待。馬英九時代對中國的經濟，只是誤中了中共統戰的陰謀，讓台灣陷入中國的掌控中，任中共叫板而無計可施。台灣早日脫離經濟對中國的依賴，才能讓經濟更自由更有彈性，鳳梨事件是讓大家更進一步認清的好機會。

（南投縣民鳳梨農人子弟）

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