自由開講》軍情人員淪為共諜 良有以也

陳啟濃

台灣的特務人員淪為共諜，軍情局四位退役將校被起訴，何以當年誓死「反共復國」，今日淪落為匪宣傳，甚至成為中共走狗。恰巧國史館重現江南案，內幕是當時的政府指使黑幫「越洋謀殺」。這些國民黨兩蔣時代的軍情人員，為何會「愛國」淪為「叛國」，在江南案中恰好可以窺探出端倪。

軍情局退役將校涉共諜案。（報社合成）

因為兩蔣時代的中華民國，雖有民主國家的形式，本質上還是秉持帝王統治的思想在掌控一切。國軍不僅談不上黨軍，因為軍隊還有派系之分，就像孫立人長期被排斥架空軟禁，早期的軍隊根本上都是蔣家軍。所以當時的軍情人員，與其說他們是為國效忠，倒不如說成為蔣中正蔣經國的鐵血護衛。

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這些軍情人員只知效忠領袖，沒有國家大義，因為國家的概念尚且還包括「人民、土地、主權」，不是只有統治者的政府。威權的戒嚴時代，不僅教育沒有本土化，未曾落實人權法治教育，軍人更沒有民主的人權觀念。受到政治上的灌輸要他們效忠領袖，領袖永遠是對的。領袖要他們勾結黑幫越洋謀殺，他們也願意照辦，對他們而言領袖就等於國家。

就好像現在他們反叛「中華民國」，成為中共的打手，出賣台灣的情報，斷送國家利益，跟他們長期受到的訓練來說，並沒有互相違背。因為他們本來就沒有被要求效忠中華民國，國家對他們來說只是空洞的，當時效忠兩蔣也是基於本身生存與利益考量。為了達成領袖交付的任務，殺人放火的勾當都做得出來，我們又怎麼希望他們能不背叛台灣，甚至還冀望他們守護台灣。

（教育人員 南投縣民 ）

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