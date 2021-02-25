伊朗與西亞世界》尚未釐清的界線：土耳其與希臘的塞浦路斯課題

冷戰局勢發展看似是要土希擱置彼此的界線爭議，一同圍堵蘇俄。但雙方心結未解，端看在何時、何地會爆發衝突。希土雙方不見得是世仇，問題卻是源自於各時期強權勢力範圍的爭奪，也不是畫出邊界後各方就心滿意足。表面認可彼此的界線，但心裡面看不見的界線才是決定一切的關鍵因素，而這些是無法解決的歷史問題。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

2020年土耳其（Turkey）公開主張擁有於鄰近200海浬水域中找尋石油與天然氣的權利，鄰近的希臘（Greece）認為這將侵犯到希臘主權。隨後土耳其在塞浦路斯島（Cyprus）北方外海進行軍事演習，希臘表示不滿。兩方關係緊張，但到了2021年1月初，土希兩國卻表示將進行對話。自十九世紀起，東地中海（Mediterranean Sea）情勢的動盪，已種下今日土希兩國糾紛不斷的禍根。

幾世紀前，希臘是鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）領土的一部分。經歷過近代鄂圖曼與歐洲國家的戰爭之後，鄂圖曼的式微讓希臘得以走上獨立一途。1830年希臘獨立成功，鄂圖曼在巴爾幹（Balkan）的領土至此缺了一角。這段期間鄂圖曼北方有來自俄國的壓力，希臘獨立運動背後也有俄國的支援。當時俄國的策略是：藉由巴爾幹的動盪削弱鄂圖曼的實力，就得以更順利滲透此區域，同時也可將觸角向南伸入愛琴海（Aegean Sea）、地中海。不過，這區域的南方海域的各國勢力中，以英國最為強勢，英國擔憂一旦鄂圖曼土崩瓦解，接下來他們在紅海（Red Sea）、阿拉伯海（Arabian Sea）到印度洋（Indian Ocean）的優勢將受到俄國或其他勢力間接或直接的衝擊。於是，英國的對應策略便是設法維持鄂圖曼的主權獨立與領土完整，比鄂圖曼自己更保護鄂圖曼。

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只是英國的策略隨著鄂圖曼越來越難與俄國抗衡，也難以為繼。1878年第N次俄國與鄂圖曼的戰爭結束後，雙方在同年3月時簽署《聖斯特法諾條約》（San Stefano Treaty），鄂圖曼失去巴爾幹的主導權，俄國協助建立的保加利亞（Bulgaria）成為其直接進入愛琴海的通道。6月，英國占領東地中海的塞浦路斯島（Cyprus，屬鄂圖曼領土），聲稱是為了保護鄂圖曼不再受俄國的侵犯。這當然是幹話，英國實際目的是為了防範俄國，因為「維持鄂圖曼的主權獨立與領土完整」已不符合當下局勢。進入20世紀，巴爾幹地區諸多國家相繼成立，鄂圖曼在無力撐住大局的情況下，於1912年巴爾幹戰爭後，讓希臘擁有愛琴海上的島嶼。1918年鄂圖曼在第一次世界大戰戰敗，取回愛琴海上的島嶼主權更成了不可能的任務。

英國占領東地中海的塞浦路斯島，聲稱是為了保護鄂圖曼不再受俄國的侵犯，但實際目的是為了防範俄國。（維基共享）

儘管戰後鄂圖曼名將凱末爾（Mustafa Kemal）仍誓死抵抗，穩住安納托利亞（Anatolia）的優勢，致使英法等一戰戰勝國不得不承認凱末爾的安卡拉（Ankara）政府，但1923年戰勝國與凱末爾簽署的《洛桑條約》（Treaty of Lausanne）中，希臘仍保有愛琴海島嶼的主權，塞浦路斯也在英國掌控之下。此後土耳其共和國（Republic of Turkey）建立，在土希兩方都致力於建立「民族國家」（nation state）的目標之下，兩個新成立的國家於色雷斯（Thrace）劃分了界線，也互換兩國人口－當時在土耳其境內希臘人「回到」希臘，而希臘境內的土耳其人可「回歸」祖國。不過，仍然有不少人私下穿越邊界。這顯示即使當權者認為如前述的安排可以讓國家趨於「純正」，不受其他因素「污染」，但百姓的歸屬與認同感可能跟當權者想的不一樣，這也逐漸成為土希邊界的不定時炸彈。

然而，世界局勢的發展，卻繼續玩弄土希這兩個冤家。第二次世界大戰結束後，誰都沒料到立即又進入另一波的勢力競爭，即美國與蘇俄的「冷戰」（Cold War）。蘇俄延續自沙皇時期俄國不斷穿越黑海（Black Sea）而進入地中海的企圖，於1946年向土耳其施壓，欲取得黑海海峽的部份主導權，而同時蘇俄也支持希臘的共產黨取得政權，使得美國必須思索如何圍堵蘇俄。1947年，美國總統杜魯門（Harry Truman）提出「杜魯門主義」（Truman Doctrine），以金錢與武力馳援希臘與土耳其。過去美國在西亞地區不具太大的影響力，二戰結束後為了立即對抗蘇俄，只能匆忙參與西亞事務。土希兩國這對冤家，在冷戰的氛圍下，成為美國的重要棋子。過去兩國之間的邊界劃分向來沒有令雙方都滿意的結果，現在卻必須在冷戰的局勢之下，成為美方陣營的兩員。

1960年塞浦路斯脫離英國獨立，建立塞浦路斯共和國。1974年7月希臘軍人在島上策劃政變，土耳其人遂在土耳其政府協助下，於1983年11月建立北塞浦路斯土耳其共和國。於是，塞浦路斯陷入南北分裂。（AP）

冷戰局勢發展看似是要土希擱置彼此的界線爭議，一同圍堵蘇俄。但雙方心結未解，端看在何時、何地會爆發衝突。前段文字提到英國於19世紀末占領塞浦路斯島，這島上主要人口為希臘人，土耳其人居次。在英國統治之下，希土兩族群立場多為對立，土希兩國政府當然介入其中，雙方都希望能取得這小島的主權。1959年，英土希三方對於塞浦路斯問題勉強達成共識，即英國在島上保有軍事影響力，土希兩方組成聯合政府，由希臘人擔任總統，土耳其人擔任副總統，不得與希臘統一。1960年塞浦路斯脫離英國獨立，建立塞浦路斯共和國（Republic of Cyprus）。然而，島上的希臘人有意與希臘合併，土耳其人當然不同意，顯然土希衝突並沒有因為獨立而解決。1974年7月希臘軍人在島上策劃了政變，土耳其人擔憂往後將受希臘政府管轄，遂在土耳其政府協助下，於1983年11月建立北塞浦路斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus）。於是，塞浦路斯陷入南北分裂。

由以上的歷史脈絡看下來，希土雙方不見得是世仇，問題卻是源自於各時期強權勢力範圍的爭奪，也不是畫出邊界後各方就心滿意足。表面認可彼此的界線，但心裡面看不見的界線才是決定一切的關鍵因素。塞浦路斯的分裂局面，便具有土希兩方仍然不願承認對方存在的意涵。但土希都是為了討回過去被迫讓出的權益，而這些是無法解決的歷史問題。

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