伊朗與西亞世界》土耳其—保加利亞問題與英俄諸國

今日所見的巴爾幹國家，多半是上個世紀在強權鬥爭之下相繼建立，保加利亞就是其中一例，這個國家即是強權對峙後的產物。而保加利亞的邊界畫分紛擾直到1923年凱末爾政府取代了鄂圖曼舊政府，與戰勝國訂立新約《洛桑條約》隨後建立的土耳其共和國，與保加利亞的領土界線確立。近代歐洲強權對鄂圖曼帶來的毀滅衝擊，才勉強在此告一段落。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）在巴爾幹地區（Balkans）的領土，向來被認為是族群、宗教上的火藥庫。然而很多問題其實是早期的周邊強權，如奧地利、俄國、英國，相互競逐勢力範圍所致，並非這區域本來就具有火藥庫特質。今日所見的巴爾幹國家，多半是上個世紀在強權鬥爭之下相繼建立，保加利亞（Bulgaria）就是其中一例，這個國家即是強權對峙後的產物。

18世紀末法國大革命之後，濃厚的民族主義氣氛在歐洲各地蔓延，單一民族建立國家開始成為重要趨勢。巴爾幹地區以希臘（Greece）的獨立運動最具影響力，並於1830年脫離鄂圖曼取得獨立地位。今日希臘東側的保加利亞，在近代屬於鄂圖曼的多瑙河省（Province of Danube），相較於整個巴爾幹民族運動的發展歷程，算是比較晚，不少自稱為保加利亞的民族主義者，頂多有些宣傳獨立的行動，到了19世紀上半葉還不成氣候。而且，有當時不少保加利亞人也認為他們與鄂圖曼人相處堪稱和諧，不盡然存有脫離鄂圖曼的想法。

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大致在1870年代之後，保加利亞的獨立才逐漸顯露其爭議性。關鍵原因是俄國不斷南下擴張，不僅企圖突破黑海（Black Sea）進入地中海（Mediterranean Sea），也想插足巴爾幹，多次煽動巴爾幹人民反抗鄂圖曼。保加利亞的獨立運動，俄國當然參與其中。當鄂圖曼正為處理抗爭焦頭爛額之際，俄國趁機介入，戰爭無可避免。1877年俄鄂再度於巴爾幹交戰，鄂圖曼戰敗。1878年3月雙方簽訂《聖斯特法諾條約》（Treaty of San Stefano），在條文中「大保加利亞」（Greater Bulgaria）橫空出世，其領土從色薩利（Thessaly）沿著愛琴海（Aegean Sea）直到多布羅加（Dobruja），以及整個馬其頓（Macedon）、色雷斯（Thrace）部份地區，大致就是北方以多瑙河為界，南方到洛多皮山脈（Rhodopes）。

1877年俄鄂再度於巴爾幹交戰，鄂圖曼戰敗。（維基共享）

由於過去根本沒有保加利亞這個國家，俄國創造出來的「大保加利亞」，僅只具有讓這廣大區域成為自己勢力範圍的意涵，俄國把保加利亞當做可在巴爾幹恣意操作的棋子，接下來要進入地中海就有相當大的優勢。然而，其他強權分外眼紅，無法接受。英國、德國與奧匈帝國在柏林（Berlin）聚集，商討如何讓巴爾幹問題符合各國意願。最後，1878年7月柏林條約（Treaty of Berlin）出爐，大保加利亞被分為三部分：一是在巴爾幹山脈北方的保加利亞自治國、二是由鄂圖曼管轄的東魯米里亞省（Province of East Rumelia）、三為鄂圖曼管轄的馬其頓地區。

只是俄國對於保加利亞的「關注」，有些保加利亞人並不認同。俄國越是出手干涉，保加利亞人越是抵抗，連奧匈帝國、英國、義大利都私下進行交涉，希望能阻斷俄國在保加利亞的優勢。1887年英、奧、義一同與鄂圖曼達成新的協議，其中一部份便是希望鄂圖曼不得將保加利亞的主權讓給其他國家。這當然也非保加利亞所願，是故，強權再怎麼處理，都只會帶來更多問題。然而，1908年鄂圖曼經歷革命，新政府對巴爾幹地區而言並不具權威性，保加利亞遂自己宣布獨立。接著巴爾幹陸續脫離鄂圖曼的勢力，也相互建立同盟關係。例如，保加利亞與塞爾維亞（Serbia）簽訂同盟條約，相互保證尊重對方的主權獨立與領土完整。

同時，保加利亞與希臘也簽訂盟約，一樣具有雙方互相協助的意涵。1912年10月之後，巴爾幹國家聯合向鄂圖曼宣戰。鄂圖曼在節節敗退之下，讓保加利亞取得了羅森格拉德（Lozengrad，現稱KirKlareli），也進一步占領布爾加斯（Burgas）、埃迪爾納（Erdine）。儘管鄂圖曼與巴爾幹勢力停戰，但鄂圖曼只同意放棄馬其頓與色雷斯西部，拒絕放棄埃迪爾納。最後，在強權的介入下，1913年5月簽訂《倫敦條約》（Treaty of London），鄂圖曼與巴爾幹以愛琴海的埃諾斯（Enos）到黑海的米迪耶（Midia）做為邊界線。保加利亞更加確定獨立，不再受鄂圖曼管轄。

1911年鄂圖曼與巴爾幹諸國地圖。（https://greatwarah.weebly.com/）

巴爾幹國家雖同盟對抗鄂圖曼，卻不代表彼此之間完全信任，像是希臘與塞爾維亞都認為保加利亞領土仍是過多，希塞兩國在同年6月與保加利亞開戰。鄂圖曼藉著這個機會，取得了色雷斯東部，收復埃迪爾納。保加利亞隨後與其巴爾幹的對手簽訂了《布加勒斯特條約》（Treaty of Bucharest），其中的條文規定了保加利亞不再擁有馬其頓與色雷斯的多數土地。1913年9月，鄂圖曼與保加利亞簽訂《伊斯坦堡條約》（Treaty of Istanbul），鄂圖曼取得埃爾迪納、羅森格拉德等周邊地區。

1914年7月，第一次世界大戰爆發。11月，鄂圖曼加入德國陣營。由於此刻鄂保兩國仍處於對立，但兩者的對手卻又都是俄國，德國便施壓鄂保確認彼此疆界，以求減少糾紛，一同面對敵人。1915年9月，鄂保簽署協定，鄂圖曼將馬里查河（River Maritsa）下游讓給保加利亞。隨後，保加利亞加入德國陣營。但1918年年底德國陣營戰敗，保鄂都被1919年的巴黎和會（Paris Peace Conference）肢解。保加利亞於9月獲得一份《納伊條約》（Treaty of Neuilly）做為戰敗「紀念品」，失去了多布羅加南部、色雷斯西部、通往愛琴海的出海口。

鄂圖曼則是在1920年與戰勝國簽署了《色佛爾條約》（Treaty of Sevres），但因為凱末爾（Mustafa Kemal）於安卡拉（Ankara）持續奮戰，最後於1923年取代了鄂圖曼舊政府，與戰勝國訂立新約《洛桑條約》（Treaty of Lausanne）。凱末爾隨後建立的土耳其共和國（Republic of Turkey），與保加利亞以1913年及1915年的邊界畫分，確立兩方彼此的領土界線。近代歐洲強權對鄂圖曼帶來的毀滅衝擊，勉強在此告一段落。

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